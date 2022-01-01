Как Кустанайский учительский институт стал педагогическим вузом



Историко-филологический факультет 1954-1959 гг. / Фото с сайта kraeved-kst.kz



В этом году Казахстан впервые отмечает День работников высшего образования. Вспомним истоки.

26 июля 1955 года Кустанайский учительский институт, созданный в 1939 году (с двухлетним сроком обучения), было решено преобразовать в педагогический институт и «отнести к числу высших учебных заведений». Начинался новый этап в истории просвещения в нашем крае.

Впредь именовать

В середине 1950-х годов в Казахской ССР совершенствовалась сеть педагогических учебных заведений, когда учительские институты были реорганизованы в педагогические вузы: Кустанайский (1955 г.) и Петропавловский (1957 г.). В результате первого приема 1 сентября 1955 года на занятия в Кустанайском пединституте вышел 301 студент.

Вопрос о реорганизации института заранее прорабатывался. Документация учительского института сдавалась в областной государственный архив (находясь в подчинении НКВД). Приказом № 12 от 10 февраля 1955 г. была создана «комиссия в составе В. Н. Артеменко (председатель), Н. Л. Матвиенко, П. Т. Казиник». Им было поручено «подготовить архивные документы по 1949 г. включительно и сдать на хранение в обл. гос. архив к 01.04.1955 г.». Эпоха учительского института уходила в прошлое. Летом 1954 года партийные органы решили «командировать секретаря парт. организации института тов. Козыбаева М. К. в г. Алма-Ату на семинар-совещание, созываемый ЦК КПК с 4 по 11.06.1955 г.», с непременной добавкой: «Разрешить последнему проезд на самолете». Манаш Козыбаев впоследствии защитил диссертацию и стал известным ученым-историком.



Манаш Козыбаев, преподаватель учительского и педагогического института / Архив КРУ

В архиве сохранилась выписка из приказа № 267 по Министерству просвещения Казахской ССР от 26 июля 1955 года «Об организации Кустанайского педагогического института»: «В соответствии с распоряжением Совета Министров Казахской ССР от 1 июля 1955 года № 560-р приказываю:

§ 1. Реорганизовать с 1 сентября 1955 года Кустанайский учительский институт в педагогический институт со стационарным и заочным отделениями с факультетами: русского языка и литературы и физико-математическим, с планом приема на 1-е курсы стационара - 150 человек, заочного отделения - 100 человек, в том числе на факультеты: а/по стационару - на факультет русского языка и литературы - 75 человек, на физико-математический - 75 человек, б/на заочное отделение - на факультет русского языка и литературы - 50 человек, на физико-математический - 50 человек.

§ 2. Кустанайский учительский институт впредь именовать Кустанайский педагогический институт и отнести его к числу высших учебных заведений третьей категории».

При этом указывалось, что необходимо «исполнение обязанностей директора педагогического института возложить на тов. Терентьева Степана Павловича» и одновременно «заместителем директора по научной и учебной работе педагогического института временно назначить Кандалина Николая Игнатьевича».

Контрольный список

С 1954-1955 учебного года изменился кадровый состав института. Первыми преподавателями вуза стали те, кто был в списках 1954 г. В областном госархиве сохранился документ «Контрольный список научных работников по состоянию на 15.09.1954 г. Кустанайский учительский институт. Адрес г. Кустанай, Пушкина № 33» (см. таблицу).



Здание Кустанайского педагогического института (бывшего учительского), ул. Пушкина, 33. / Фото с сайта kraeved-kst.kz

- О наиболее ярких своих учителях-наставниках, кто и в то еще трудное и сложное время заката сталинской эпохи и начинавшейся оттепели сеял в наших душах семена знаний, правды, воспитывал в духе поиска, творчества, справедливости, - образно писал Петр Максимович ЧЕРНЫШ. - Первым из них, вне всякого сомнения, был Манаш Кабашевич Козыбаев, тогда еще «неостепененный», но очень подготовленный. Блестящий оратор, яркий полемист, подтянутый, аккуратный, всегда уравновешенный и уверенный в себе, он пользовался у нас непререкаемым авторитетом, был нашим кумиром. Уже в ту пору Манаш Кабашевич постоянно внушал нам, что «большая» история не только было, причем где-то, а что она «делается» каждодневно, в том числе у нас и нами же. Пример был для нас убедительным и многообязывающим. Простота, доступность, общительность, сердечность - все это в сочетании с основательной подготовкой и делает учителя Учителем, а человека - Человеком.

Имели ученую степень кандидата наук и занимали должности доцента только два преподавателя на кафедре естествознания и географии: Мария Мефодьевна Кан и Александр Матвеевич Подставочкин, оставаясь беспартийными. Графа «Партийность» была непреложным атрибутом советской документации.

Студенческая жизнь бурлила

Студенты историко-филологического факультета, перешедшие с 1-го курса учительского института на 2-й курс педагогического института в своих воспоминаниях не скрывали трудностей.

Выпускники сельских школ У. С. Досаев и П. М. Черныш вместе поступили на историко-филологический факультет летом 1954 г., завершив обучение в 1959 г. (их фотографии среди выпускников).

По воспоминаниям Петра Черныша, они «боялись получить не неуд... а проклятую тройку, которая лишала стипендии». Он сам первый семестр не получал стипендию (туго пришлось), зато потом все годы был круглым отличником, получал Сталинскую стипендию. Как говорится, через тернии к звездам. «Студенты, успевавшие на 4 и 5, получили на первом курсе стипендию 180 рублей, на следующий год добавлялось 20 рублей, - писал Петр Максимович. - Обучение было платным - 300 рублей в год. Со второго курса я стал получать Сталинскую стипендию - это зарплата учителя (750 рублей), а мой друг Касым Жумабаев получал стипендию имени Амангельды Иманова».



Умиртай Досаев, студент учительского института 1954-1955 учебного года, декан исторического факультета в 1970-е гг. / Архив КРУ

Студент историко-филологического факультета с 1954-го до 1959 года Умиртай Сапаргалиевич ДОСАЕВ (будущий декан исторического факультета в середине 1970-х гг.) с большой благодарностью вспоминал: «В июле 1954 года поступил на учебу на филологический факультет Кустанайского учительского института. На курсе нас было 75 человек. Многие имели от 2 до 10-15 лет трудового стажа и учились очно. Мы были молоды, наша студенческая жизнь бурлила. Несмотря на такие условия, в те годы был культ учебы. Многие мои товарищи учились на хорошо и отлично, а близкие друзья, с кем мы делили все и тогда и потом, - Черныш П. М., Гизбрехт П. Н., Жумабаев К. А., учились только на отлично. А Черныш П. М. почти все годы получал Сталинскую стипендию. Размер обычной стипендии был небольшой, она равнялась 280 рублям. При этом она назначалась только студентам, обучающимся без троек».

Учились в старинном здании

Знаменательно, что одним из мест обитания студентов педагогического института с 1955 года будет и бывшее общежитие № 2 Кустанайского учительского института. Причем это было «общежитие для девушек» (сохранился старый адрес - ул. Толстого, 66), где ныне размещены музеи КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы.



Общежитие № 2 по ул. Толстого, 66 (ныне музей КРУ) / Фото с сайта kraeved-kst.kz

- Годы были трудные, еще давала о себе знать война, - вспоминал Петр Черныш. - В общежитии проживали человек 30, а остальные иногородние снимали частные квартиры. Жилось еще тяжело: проблемы с одеждой, обовью, скудное питание. Практически все ребята подрабатывали на вокзале, на элеваторе, в 1955 году выезжали в Пресногорьковский район.

Институт находился в бывшем здании начального училища начала XX века. Умиртай Досаев указывал: «Учились в старинном здании на улице Пушкина, 33, там же, во дворе, была библиотека, а двор был большой спортивной площадкой».

- Из-за нехватки аудиторий занимались в разных школах города, - добавляет его однокурсник Петр Черныш. - Свои сложности были и в учебном процессе: кроме нехватки аудиторий, сказывались проблемы с кадрами преподавателей, слабой была обеспеченность литературой, пособиями и т. д. Троечники были, понятное дело, и в наше время, хотя и немного, а вот отстающих, получающих неуд. что-то не помню. Мы буквально грызли гранит науки, нас, детей войны, знавших, какой ценой дается родителям наша учеба, не надо было ни уговаривать, ни подгонять.

Таким образом, правопреемником Кустанайского учительского института в советский период стал Кустанайский педагогический институт, а ныне Костанайский региональный университет им. Ахмет Байтұрсынұлы, отмечающий свое 85-летие.

По материалам монографии: Лёгкий Д. М., Нурсеитов Б. Н. У истоков университета. История Кустанайского учительского института (1939-1955 гг.). Костанай, 2024.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы.

Сотрудники института. 1954 г.