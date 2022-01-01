«Отнести его к числу высших учебных»
Дмитрий ЛЁГКИЙ, специально для «НГ»
Как Кустанайский учительский институт стал педагогическим вузом
Историко-филологический факультет 1954-1959 гг. / Фото с сайта kraeved-kst.kz
В этом году Казахстан впервые отмечает День работников высшего образования. Вспомним истоки.
26 июля 1955 года Кустанайский учительский институт, созданный в 1939 году (с двухлетним сроком обучения), было решено преобразовать в педагогический институт и «отнести к числу высших учебных заведений». Начинался новый этап в истории просвещения в нашем крае.
Впредь именовать
В середине 1950-х годов в Казахской ССР совершенствовалась сеть педагогических учебных заведений, когда учительские институты были реорганизованы в педагогические вузы: Кустанайский (1955 г.) и Петропавловский (1957 г.). В результате первого приема 1 сентября 1955 года на занятия в Кустанайском пединституте вышел 301 студент.
Вопрос о реорганизации института заранее прорабатывался. Документация учительского института сдавалась в областной государственный архив (находясь в подчинении НКВД). Приказом № 12 от 10 февраля 1955 г. была создана «комиссия в составе В. Н. Артеменко (председатель), Н. Л. Матвиенко, П. Т. Казиник». Им было поручено «подготовить архивные документы по 1949 г. включительно и сдать на хранение в обл. гос. архив к 01.04.1955 г.». Эпоха учительского института уходила в прошлое. Летом 1954 года партийные органы решили «командировать секретаря парт. организации института тов. Козыбаева М. К. в г. Алма-Ату на семинар-совещание, созываемый ЦК КПК с 4 по 11.06.1955 г.», с непременной добавкой: «Разрешить последнему проезд на самолете». Манаш Козыбаев впоследствии защитил диссертацию и стал известным ученым-историком.
Манаш Козыбаев, преподаватель учительского и педагогического института / Архив КРУ
В архиве сохранилась выписка из приказа № 267 по Министерству просвещения Казахской ССР от 26 июля 1955 года «Об организации Кустанайского педагогического института»: «В соответствии с распоряжением Совета Министров Казахской ССР от 1 июля 1955 года № 560-р приказываю:
§ 1. Реорганизовать с 1 сентября 1955 года Кустанайский учительский институт в педагогический институт со стационарным и заочным отделениями с факультетами: русского языка и литературы и физико-математическим, с планом приема на 1-е курсы стационара - 150 человек, заочного отделения - 100 человек, в том числе на факультеты: а/по стационару - на факультет русского языка и литературы - 75 человек, на физико-математический - 75 человек, б/на заочное отделение - на факультет русского языка и литературы - 50 человек, на физико-математический - 50 человек.
§ 2. Кустанайский учительский институт впредь именовать Кустанайский педагогический институт и отнести его к числу высших учебных заведений третьей категории».
При этом указывалось, что необходимо «исполнение обязанностей директора педагогического института возложить на тов. Терентьева Степана Павловича» и одновременно «заместителем директора по научной и учебной работе педагогического института временно назначить Кандалина Николая Игнатьевича».
Контрольный список
С 1954-1955 учебного года изменился кадровый состав института. Первыми преподавателями вуза стали те, кто был в списках 1954 г. В областном госархиве сохранился документ «Контрольный список научных работников по состоянию на 15.09.1954 г. Кустанайский учительский институт. Адрес г. Кустанай, Пушкина № 33» (см. таблицу).
Здание Кустанайского педагогического института (бывшего учительского), ул. Пушкина, 33. / Фото с сайта kraeved-kst.kz
- О наиболее ярких своих учителях-наставниках, кто и в то еще трудное и сложное время заката сталинской эпохи и начинавшейся оттепели сеял в наших душах семена знаний, правды, воспитывал в духе поиска, творчества, справедливости, - образно писал Петр Максимович ЧЕРНЫШ. - Первым из них, вне всякого сомнения, был Манаш Кабашевич Козыбаев, тогда еще «неостепененный», но очень подготовленный. Блестящий оратор, яркий полемист, подтянутый, аккуратный, всегда уравновешенный и уверенный в себе, он пользовался у нас непререкаемым авторитетом, был нашим кумиром. Уже в ту пору Манаш Кабашевич постоянно внушал нам, что «большая» история не только было, причем где-то, а что она «делается» каждодневно, в том числе у нас и нами же. Пример был для нас убедительным и многообязывающим. Простота, доступность, общительность, сердечность - все это в сочетании с основательной подготовкой и делает учителя Учителем, а человека - Человеком.
Имели ученую степень кандидата наук и занимали должности доцента только два преподавателя на кафедре естествознания и географии: Мария Мефодьевна Кан и Александр Матвеевич Подставочкин, оставаясь беспартийными. Графа «Партийность» была непреложным атрибутом советской документации.
Студенческая жизнь бурлила
Студенты историко-филологического факультета, перешедшие с 1-го курса учительского института на 2-й курс педагогического института в своих воспоминаниях не скрывали трудностей.
Выпускники сельских школ У. С. Досаев и П. М. Черныш вместе поступили на историко-филологический факультет летом 1954 г., завершив обучение в 1959 г. (их фотографии среди выпускников).
По воспоминаниям Петра Черныша, они «боялись получить не неуд... а проклятую тройку, которая лишала стипендии». Он сам первый семестр не получал стипендию (туго пришлось), зато потом все годы был круглым отличником, получал Сталинскую стипендию. Как говорится, через тернии к звездам. «Студенты, успевавшие на 4 и 5, получили на первом курсе стипендию 180 рублей, на следующий год добавлялось 20 рублей, - писал Петр Максимович. - Обучение было платным - 300 рублей в год. Со второго курса я стал получать Сталинскую стипендию - это зарплата учителя (750 рублей), а мой друг Касым Жумабаев получал стипендию имени Амангельды Иманова».
Умиртай Досаев, студент учительского института 1954-1955 учебного года, декан исторического факультета в 1970-е гг. / Архив КРУ
Студент историко-филологического факультета с 1954-го до 1959 года Умиртай Сапаргалиевич ДОСАЕВ (будущий декан исторического факультета в середине 1970-х гг.) с большой благодарностью вспоминал: «В июле 1954 года поступил на учебу на филологический факультет Кустанайского учительского института. На курсе нас было 75 человек. Многие имели от 2 до 10-15 лет трудового стажа и учились очно. Мы были молоды, наша студенческая жизнь бурлила. Несмотря на такие условия, в те годы был культ учебы. Многие мои товарищи учились на хорошо и отлично, а близкие друзья, с кем мы делили все и тогда и потом, - Черныш П. М., Гизбрехт П. Н., Жумабаев К. А., учились только на отлично. А Черныш П. М. почти все годы получал Сталинскую стипендию. Размер обычной стипендии был небольшой, она равнялась 280 рублям. При этом она назначалась только студентам, обучающимся без троек».
Учились в старинном здании
Знаменательно, что одним из мест обитания студентов педагогического института с 1955 года будет и бывшее общежитие № 2 Кустанайского учительского института. Причем это было «общежитие для девушек» (сохранился старый адрес - ул. Толстого, 66), где ныне размещены музеи КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы.
Общежитие № 2 по ул. Толстого, 66 (ныне музей КРУ) / Фото с сайта kraeved-kst.kz
- Годы были трудные, еще давала о себе знать война, - вспоминал Петр Черныш. - В общежитии проживали человек 30, а остальные иногородние снимали частные квартиры. Жилось еще тяжело: проблемы с одеждой, обовью, скудное питание. Практически все ребята подрабатывали на вокзале, на элеваторе, в 1955 году выезжали в Пресногорьковский район.
Институт находился в бывшем здании начального училища начала XX века. Умиртай Досаев указывал: «Учились в старинном здании на улице Пушкина, 33, там же, во дворе, была библиотека, а двор был большой спортивной площадкой».
- Из-за нехватки аудиторий занимались в разных школах города, - добавляет его однокурсник Петр Черныш. - Свои сложности были и в учебном процессе: кроме нехватки аудиторий, сказывались проблемы с кадрами преподавателей, слабой была обеспеченность литературой, пособиями и т. д. Троечники были, понятное дело, и в наше время, хотя и немного, а вот отстающих, получающих неуд. что-то не помню. Мы буквально грызли гранит науки, нас, детей войны, знавших, какой ценой дается родителям наша учеба, не надо было ни уговаривать, ни подгонять.
Таким образом, правопреемником Кустанайского учительского института в советский период стал Кустанайский педагогический институт, а ныне Костанайский региональный университет им. Ахмет Байтұрсынұлы, отмечающий свое 85-летие.
По материалам монографии: Лёгкий Д. М., Нурсеитов Б. Н. У истоков университета. История Кустанайского учительского института (1939-1955 гг.). Костанай, 2024.
Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы.
Сотрудники института. 1954 г.
|
Фамилия, имя, отчество
|
Год рожд.
|
Должность
|
Уч. степ.
|
Партийность
|
Юманкулов Хисам Фахурдинович
|
1905
|
Зав. каф. основ марксизма-ленинизма, ст. преподаватель
|
-
|
Член КПСС
|
Козыбаев Манаш Кабашевич
|
1931
|
Преподаватель основ марксизма-ленинизма
|
-
|
Член КПСС
|
Байдельдинов Лайк Амирович
|
1930
|
Ассистент
|
-
|
Член ВЛКСМ
|
Кострыкин Федор Павлович
|
1892
|
Зав. каф., ст. преподаватель
|
-
|
Член КПСС
|
Храпченков Георгий Матвеевич
|
1929
|
Ст. преподаватель
|
-
|
Канд. КПСС
|
Ушков Дуглас Михайлович
|
1931
|
Ассистент
|
-
|
Член ВЛКСМ
|
Шаталин Александр Александрович
|
1907
|
Зав. каф. физики и математики
|
-
|
Б/п
|
Замятин Николай Иванович
|
1931
|
Ст. препод. каф. мат. и физ.
|
-
|
Член ВЛКСМ
|
Баранова Галина Пор.
|
1910
|
Ст. препод. элемент. мат.
|
-
|
Б/п
|
Елфимов Леонид Игнатьевич
|
1928
|
Преподаватель математики
|
-
|
Б/п
|
Ким Валентин Семенович
|
1930
|
Преподаватель математики
|
-
|
Б/п
|
Рачинская Нина Викторовна
|
1930
|
Преподаватель математики
|
-
|
Б/п
|
Конвисаров Иван Яковлевич
|
1924
|
Преподаватель физики
|
-
|
Б/п
|
Терентьев Степан Павлович
|
1901
|
Директор института
|
-
|
Член КПСС
|
Кандалин Николай Игнатьевич
|
1925
|
Зам. директора по научно-учеб. части
|
-
|
Член КПСС
|
Европейцев Борис Викторович
|
1907
|
Ст. преподаватель совр. рус. яз.
|
-
|
Б/п
|
Кандалина Вера Ивановна
|
1924
|
Ст. преподаватель совет. литерат.
|
-
|
Б/п
|
Павлова Ольга Дмитриевна
|
1924
|
Ст. преподаватель истор. грамат.
|
-
|
Б/п
|
Гречко Александр Павлович
|
1924
|
Ст. преподаватель лит. XYIII-XIX вв., метод. лит.
|
-
|
Б/п
|
Айдарова Мариям Галимовна
|
1929
|
Преподаватель рус. яз для казахов
|
-
|
Член ВЛКСМ
|
Кирдяев Иван Тимофеевич
|
1915
|
Зам. дирек. по заочн. отд.
|
-
|
Член КПСС
|
Кан Мария Мефодьевна
|
1906
|
Доцент кафедры
|
Канд. с/х наук
|
Б/п
|
Подставочкин Александр Матвеевич
|
1895
|
Доцент
|
Канд. биолог. наук
|
б/п
|
Мурашкина Зоя Александровна
|
1928
|
Ст. преподаватель основ с/хоз.
|
-
|
б/п
|
Седова Ирина Лукьяновна
|
1905
|
Ст. преподаватель химии
|
-
|
б/п
|
Моисеенко Валентин Лазаревич
|
1928
|
Преподаватель зарубеж. геогр.
|
-
|
б/п
|
Мальчевская Лидия Дмитриевна
|
1928
|
Преподаватель физвоспит.
|
-
|
Член ВЛКСМ
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