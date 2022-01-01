По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 60 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 17. Самому зрелому жениху - 51 год, невесте - 50 лет;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 57 новорожденных: 29 девочек и 28 мальчиков. Имена недели: Савелий, Исмаил, Равиль, Леон, Осман, Ыбырай, Ясмин, Султана, Айлин, Марьям, Мәриям, Мариям, Есения. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 42 года, маме - 42 года;

- умерли 47 человек: 24 женщины и 23 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 6 581 вызов, из них 1 573 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 434;

- поступили 32 вызова на ДТП: в авариях пострадали 39 человек, 34 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 589 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 361 человека, из них поместили 331: 289 мужчин и 42 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 97 выездов, в том числе 5 - на ЧС природного характера, 25 - на пожары, 52 - на случаи горения, 18 - на аварийно-спасательные работы, 1 - на поисково-спасательные работы;

- спасены при АСР 8 человек, из 2 - дети, эвакуирован 1 человек. При ПСР эвакуирован 1 человек (ребенок). При пожаре спасены 7 человек, эвакуированы - 8 человек, из них 3 - дети;

- в областной центр крови обратились 215 человек, 175 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 1 211 правонарушений;

- за прошедшую неделю выявлены 2 491 нарушение ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 31 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.