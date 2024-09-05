«Каким он будет, поздний урожай?». № 36 (1171) от 05.09.2024 г.

Агроном Дмитрий Елисеев нашел мужество признать, что агроном бессилен перед капризами природы. А то обычно было как: при благоприятных погодных условиях тем же агрономам вешали на грудь ордена. Мол, применил передовые агроприемы, использовал достижения науки и так далее. В неблагоприятный год виновата природа, потому урожай получен мизерный.

Не согласен я с Дмитрием Елисеевым в вопросе ценообразования. Я вырос в деревне и не понаслышке знаю, как тяжел труд сельского труженика. Да, нынешний год выдался тяжелым. Весенний паводок и летние дожди потребовали дополнительных затрат, что, несомненно, повлияло на цену сельхозпродукции в сторону ее увеличения.

Но у меня вопрос: почему в благоприятный год, когда получен высокий урожай без дополнительных затрат, цены не снижаются?

Сколько я помню с момента получения независимости, у нас цены растут постоянно и на все. Это же позор: булка «заводского» хлеба за 190 тенге, килограмм картошки за 160 тенге, моркови за 130. Может, все-таки бизнес заинтересован только вопросом получения прибыли любым путем и не стоит сетовать на покупателей, которые возмущены ценами?

И еще одно. Все, видимо, заметили, что в магазинах картофель, свекла и морковь обильно облеплены землей. Хотелось бы уточнить: кому я плачу за грязь? Фермеру или владельцу торгового центра? Дело в том, что в советские времена при отпуске продукции в торговую сеть предоставлялся определенный процент на то же загрязнение, что влияло на окончательную цену для потребителя. Как обстоит дело сейчас, не в курсе. Но если посмотреть, что творится в нашем государстве, то, видимо, требовать с народа плату за мусор - это считается нормой. Главное, чтобы бизнес процветал.

Николай ВОРОНИН, Костанай