По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 51 пара. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 55 лет, невесте - 59;

- зарегистрированы 16 разводов;

- зарегистрированы 83 новорожденных: 40 девочек и 43 мальчика. Имена этой недели: Давуд, Хамзат, Осман, Туран, Шамсияхан, Мизам, Бекнар, Наиль, Данеля, Адэя. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 44 года, маме - 45 лет;

- умерли 63 человека: 30 женщин и 33 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 285 вызовов, из них 1 386 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 380;

- поступили 25 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 27 человек, 24 человека доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 506 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 352 человека, из них поместили 337: 309 мужчин и 28 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- осуществлен 51 выезд, в том числе 2 - на ЧС природного характера, 12 - на пожары, 21 - на случаи возгораний, 16 - на аварийно-спасательные работы. Спасено при АСР 5 человек. При пожарах спасен 1 человек;

- в областной центр крови обратились 235 человек, 185 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- выявлены 2 822 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 24 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 1 166 правонарушений.