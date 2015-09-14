Куда пойти с 12 по 18 сентября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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14, 15 сентября,
12.00
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Открытие сезона. «Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка. Премьера
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До 14 сентября
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Персональная выставка члена Союза художников РК Гани Баянова «Этюды»
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
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19 сентября,
19.00
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«Сестры», комедия по мотивам пьесы Алексея Слаповского. В ролях Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова и Алексей Гришин
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