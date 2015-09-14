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Куда пойти с 12 по 18 сентября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

14, 15 сентября,

12.00

Открытие сезона. «Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка. Премьера

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До 14 сентября

Персональная выставка члена Союза художников РК Гани Баянова «Этюды»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

19 сентября,

19.00

«Сестры», комедия по мотивам пьесы Алексея Слаповского. В ролях Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова и Алексей Гришин