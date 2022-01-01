О свалке во дворе дома № 91 по пр. Аль-Фараби сообщил «НГ» житель Костаная Марат АЛИМБАЕВ.

- У нас во дворе гора автомобильных покрышек лежит уже неделю, через неделю к ним добавилась домашняя утварь, не считая мусора, который никто не убрал, - сообщил он.

На месте корреспонденты «НГ» увидели горы веток, старый матрас и лопнувшие покрышки.



Пр. Аль-Фараби, 91. Матрас, ветки и шины возле контейнерной площадки / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О свалке под окнами дома № 107 по ул. Козыбаева сообщила пенсионерка Нина РУДИНА.

- Контейнеры с площадки сдвинули, так как ее ремонтируют, - пояснила она. - Теперь контейнеры стоят вплотную к дому и, соответственно, мусор люди начали складировать практически под окнами! Вместе с мусором ближе к окнам стали и вонь, и лай собак, которые регулярно роются в этой свалке...

По указанному адресу мы увидели контейнеры почти под окнами дома, а рядом с ними - бытовой и строительный мусор.



Ул. Козыбаева, 107. Из-за ремонта контейнерной площадки мусор теперь лежит под окнами дома / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Две свалки во дворе дома № 95 по ул. Амангельды, о которых мы писали две недели назад, убрали. Но свалка во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова стала еще больше.



Ул. Амангельды, 95. Свалку во дворе дома убрали, остался мелкий мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Гору старых досок во дворе этого же дома тоже убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ





Ул. Баймагамбетова, 170. Свалка за две недели стала еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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