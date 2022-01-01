Как смогли помочь участникам 144-го тура благотворительного проекта

Этот тур складывался крайне неудачно, и до самого последнего момента его можно было назвать провальным. Чтобы удовлетворить все три заявки, требовалось собрать 1 645 000 тенге. Дабы как-то приблизиться к нужным цифрам, мы продлевали сбор, но и это не помогло. Не набиралось даже трети необходимой суммы.

Родители троих детей из Костаная уже думали, что можно сделать на собранные деньги, какую процедуру оставить, а от каких придется отказаться. Даже постоянный взнос генерального спонсора ТОО «КазНефть» в размере 200 000 тенге, а также 10 000 тенге наличными, которые принес в редакцию читатель Мурат, переломить ситуацию не могли. Перелом произошел во время заседания комиссии проекта «Нужные деньги», и он имел эффект чуда.

Когда выяснилось, что вместо 1 645 000 тенге перечисления на карты участников в сумме составляют всего 420 627, то есть нехватка составляет 1 224 373 тенге, возник вопрос, кто из участвующих в туре семей больше всего нуждается. Но в том-то и загвоздка, что очень нуждаются в помощи все. И тогда генеральный спонсор нашего благотворительного проекта ТОО «КазНефть» объявил, что закроет сборы всем участникам, добавив необходимые суммы. В итоге это вылилось спонсору в 1 300 000 тенге (суммы были округлены в большую сторону), что очень ощутимо. За это мы все - и редакция, и родители участников - безмерно благодарны.

Так 144-й тур из провального стал счастливым.

Поскольку сборы каждого из участников были закрыты, те 10 000 тенге, которые лично принес в редакцию читатель, переходят на следующий тур.

Вдвойне трудный момент



Таймас не останется без помощи специалистов / Фото Гульжан КУШЕРБАЕВОЙ



В семье 6-летнего Таймаса ЖУМАТОВА, пожалуй, самое отчаянное положение. У мальчика ДЦП, атонико-атаксический паралич тяжелой степени. Без регулярных курсов реабилитации он не сможет избавиться от груза этого диагноза. Для него пришло больше всего переводов от наших читателей - на общую сумму 241 216 тенге. Мы обычно пишем, сколько взносов было сделано. Но в данном случае это число назвать не сможем, и не сможем указать, от кого какие суммы были получены. Чтобы у наших читателей даже мысли не возникло обвинить маму Таймаса в безалаберности или отсутствии системности, опишем, как все произошло.

В семье только одна карта «Каспи», которая принадлежит маме мальчика Гульжан КУШЕРБАЕВОЙ. Планировалось, что единственный сбор, который будет осуществляться по этой карте, - это сбор для Таймаса. Но судьба умеет ставить подножки в самый неподходящий момент. Папа Таймаса, который раньше был надежной опорой семьи в один момент, будто по щелчку пальцев какого-то злого мага, стал инвалидом. Сейчас Асылхану Жуматову 34 года - самый прекрасный возраст… но уже 5 лет из них он на диализе. А все заботы о двоих детях и о нем самом легли на хрупкие плечи Гульжан. Она доказала, что может многое, и уже приноровилась жить в таком темпе, какой сложился. Но в самом начале тура вдруг состояние Асылхана ухудшилось, и вопрос об операции стал очень острым. Гульжан металась в поиска путей спасения мужа и выяснила, что помочь могут только в Беларуси. Но он не гражданин РБ, поэтому медпомощь осуществляется на платной основе. И стоит спасение 35 млн тенге. Поэтому параллельно был открыт сбор для Асылхана на ту же самую карту. В итоге сумма сбора для Таймаса как-то фиксировалась, но сейчас у Гульжан уже нет возможности расписать ее по отдельным взносам. Весь прошедший месяц она не только продолжает заботиться о всех членах семьи, двое из которых - инвалиды, но и ищет любую возможность спасти любимого мужа.

К примеру, ей посоветовали привлечь внимание центральных каналов телевидения РК. Гульжан смогла, хоть и не с первого раза, достучаться до КТК, где сделали сюжет об Асылхане. Для этого ей пришлось мчаться в Астану, иначе ничего бы не вышло. Это помогло, но нельзя сказать, что в полной мере. Борьба за Асылхана будет продолжаться, и главная боевая единица в этой битве - маленькая красивая женщина. Да о ней уже можно писать если не книгу, то сценарий фильма.

Уважаемые наши читатели, войдите в ее положение и не ругайте за то, что в таблице не появятся подробные сведения обо всех взносах для Таймаса. Такая ситуация в проекте впервые, но это жизнь.

Итак, наш генеральный спонсор добавил к 241 216 тенге, собранным читателями, 300 000 и, таким образом, на счету Таймаса - 541 216 тенге. Реабилитация будет пройдена полностью!

- Выражаю вам свою искреннюю признательность за содействие и оказанную мне помощь, - сказала растроганная Гульжан. - Благодарю от всего сердца за внимание и поддержку. Огромное спасибо каждому! Пусть Всевышний вознаградит крепким здоровьем. Низкий материнский поклон, от всей души!

«Произошло просто чудо!»



Жанторе получит все нужные процедуры у китайских докторов / Фото Динары ЕРГАЗИНОЙ



9-летний Жанторе ЕРКАБЫЛ тоже страдает ДЦП (смешанная форма с преобладанием гиперкинезов). Поскольку даже у одних и тех же специалистов для каждого ребенка курс подбирается индивидуально, стоимость получается разная. Для Жанторе оплата всех необходимых процедур составляет 645 000 тенге.

Для мальчика от наших читателей поступило 32 взноса на общую сумму 116 600 тенге. Генеральный спонсор ТОО «КазНефть» добавил 550 000, и в результате получилось 666 600 тенге, которых с лихвой хватит на оплату китайских докторов.

- Хочу выразить огромную благодарность проекту и всему коллективу «НГ»! А так же всем читателям и подписчикам «Нашей Газеты», генеральному спонсору проекта ТОО «КазНефть» за спонсорскую помощь, за то, что не прошли мимо, - поблагодарила мама Жанторе Динара ЕРГАЗИНА. - Я очень-очень рада, что наш Жантик сможет пройти лечение у китайских специалистов! Честно сказать, я думала, что уже не получится собрать нужную сумму. Пусть все добро, что вы творите, вернется вам в тысячекратном размере!

Напомним, в семье, кроме Жанторе, три дочери, и самим оплатить лечение было нереально. Но теперь у Жантика все будет хорошо.

Курс обеспечен



Альмира пройдет полный курс лечения в Кызылорде / Фото Акалтын МНАЙДАРОВОЙ



У 12-летней Альмиры МНАЙДАРОВОЙ тоже ДЦП, и необходимость регулярных курсов реабилитации не подлежит сомнению. В ходе тура для Альмиры поступила самая маленькая сумма - 62 811 тенге, составили ее 34 взноса от наших читателей. А на оплату курса реабилитации в Кызылорде требовалось 500 000 тенге. Генеральный спонсор решил добавить 450 000. Таким образом, для девочки собрано 512 811 тенге. Реабилитация будет получена в полном объеме.

- Благодарю всех: газету, читателей, генерального спонсора, за оказанную помощь, - сказала мама девочки Акалтын МНАЙДАРОВА. - Спасибо всем за волшебство, которое случилось!

Альмира не очень быстро, но уверенно двигается к здоровью, и предстоящая реабилитация станет очередным вкладом в успех.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 145-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 144-й тур