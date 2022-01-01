1 сентября 1904 г. в Кустанайском уезде вступил в должность зубного врача дантист Трахтенберг.

1 сентября 1919 г. приказом № 1 Кустанайский уездный военно-революционный комитет в лице председателя т. Дружицкого принял всю полноту гражданской власти города и уезда. Все отделы временно помещались в здании бывшей городской управы.

1 сентября 1919 г. приказом № 3 Кустанайского уездного военно-революционного комитета все денежные знаки, выпущенные Сибирским и Войсковым правительством (Дутовские), аннулированы. Все рабочие и беднейшие крестьяне через свои организации должны обращаться в отдел социального обеспечения за получением пособия.

1 сентября 1924 г. вопрос о постройке постоянного моста через реку Тобол в Кустанае рассматривался на заседании дорожного совещания, созванного губернским отделом местного хозяйства. Учитывая важный фактор, что временный мост стоит на пересечении важнейших трактов не только губернского, но и краевого значения - тракт Кустанай - Тургай (800) верст), тракт Кустанай - озера Уркач и Эбелей (250 верст), тракт Кустанай - Урицк (130 верст) - и те громадные неудобства и убытки, которые испытывало население, госорганы и промышленность во время весеннего паводка, постройка постоянного моста признана работой первой очереди. Были запасены местные материалы в количестве 304 бревен.

1 сентября 1989 г. в Кустанае принята в эксплуатацию школа на 496 мест по ул. Узкоколейной, 14 (№ 25).

3 сентября 1919 г. военно-революционным комитетом издан приказ всем заведующим отделами, чтобы все бумаги, исходящие из учреждения, писались на 1/8 и ¼ листа, так как в городе Кустанае - бумажный голод.

5 сентября 1978 г. в Кустанае принят в эксплуатацию водопровод в микрорайоне Г протяженностью 1 200 м.

7 сентября 1920 г. постановлением Кустанайского городского уездного исполкома утверждена инструкция по разработке плана Чрезвычайной строительной комиссии по ремонту зданий в городе, согласно которой следовало немедленно приступить к обследованию и составлению смет на подлежащие здания, имеющие первостепенное значение (детские приюты, больницы и казарменные помещения для войсковых частей); взять на учет все строительные материалы, находящиеся в Кустанае и его пределах, пригодные для использования; немедленно произвести мобилизацию совместно с Комитетом по труду всех специалистов, а равно малознающих, но способных для строительных работ; взять на учет все находящиеся инструменты, не использованные для работ.

10 сентября 1930 г. школа 2-й ступени для взрослых переименована в Кустанайский рабфак.

10 сентября 1936 г. постановлением Совнаркома РСФСР для строительства Дома Советов в Кустанае направлено 200 тыс. рублей из краевого бюджета.

10 сентября 1984 г. Кустанайский горисполком отвел земельный участок пл. 0,7 га для строительства поликлиники по пр. Свердлова (Абая) - Красноармейской (Хакимжановой).

12 сентября 1951 г. решением Кустанайского горисполкома организован оргкомитет Добровольного общества содействия армии, авиации, флоту (ДОСААФ).

17 сентября 1938 г. учитывая, что туберкулезный детский санаторий облздрава не имел помещения для 40 больных детей (они размещены в палатках), облисполком решил строения бывшего Дома отдыха Кустанайского облисполкома, находящиеся на дачах Боровое, продать облздраву.

17 сентября 1941 г. решением Кустанайского облисполкома ввиду необходимости размещения эвакуированных предприятий произвели перемещение учреждений и организаций в Кустанае: горвоенкомат переведен из помещения по ул. Октябрьской в помещение по ул. Тарана, 28 (Тауелсиздик), педучилище размещено в Доме учителя и в здании рядом с домом учителя по ул. Тарана, 64.

21 сентября 1928 г. землеустроитель П. И. Маклецкий (член Совета общества по изучению местного края) отправил в это общество письмо о получения документа для проведения работы по учету и охране памятников природы, старины, искусства и быта и доступного их изучения.

22 сентября 1919 г. на заседании Кустанайского уездного военно-революционного комитета заведующий городским хозяйством Павлов доложил о работе городского хозяйства: налажен аппарат городского пожарного обоза (так как бандами белых были увезены все бывшие лошади пожарной команды), отремонтировано несколько зданий под школы и учреждения, пущен в ход национализированный ревкомом завод «Кроль». Из оставшегося там пива изготовляли уксус, из ячменя - кофе. Также приступили к заготовке дров для советских учреждений и уборке сена бывшей городской управы.

26 сентября 1917 г. Кустанайская городская дума приняла решение освободить пивзавод Кроля от воинского постоя при условии, что завод запустит производство немедленно и если Кроль согласится взять на себя расходы по оборудованию другого помещения под постой войск.

27 сентября 1939 г. Кустанайский облисполком образовал комиссию по приему построенной школы № 49 (для детей железнодорожников).

27 сентября 1971 г. в Кустанае открыта восьмилетняя школа № 18 в здании счетно-бухгалтерской школы по ул. Красноармейской, 58 (Хакимжановой).

29 сентября 1930 г. на заседании президиума Кустанайского горсовета решено все стрелки часов перевести на 1 час назад, установить начало работ для предприятий (рабочих) с 7 часов с обязательным получасовым обеденным перерывом, для учреждений - с 8 часов с получасовым перерывом, для школ и учебных заведений - с 8 часов.

29 сентября 1971 г. в Кустанае закончено строительство водопровода по ул. Зерновой - Киевской, Гоголя - Набережной и Красноармейской.

30 сентября 1919 г. состоялся выход первого номера газеты «Повстанец» - органа Кустанайского уездного комитета РКПб и Кустанайского уездного военно-революционного комитета.

30 сентября 1964 г. Кустанайский горисполком учредил при городском отделении Казахского добровольного общества охраны природы общественную инспекцию по охране природы в составе 17 человек.

30 сентября 1964 г. горисполком Кустаная присвоил городской библиотеке № 1 имя Н. Островского в связи с 60-летием советского писателя.