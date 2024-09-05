В истории Костаная ответ на этот вопрос получился далеко не однозначным



Кинотеатр «Кустанай». 1981 г. Сейчас на этом месте ТРЦ MART



Наш областной центр скорее молод, чем стар. Но свое историческое прошлое у города есть. Самое доступное свидетельство истории - ее архитектура, хранящая легенды и тайны. Только отношение ответственных структур за историческое наследие нельзя назвать последовательным.

В январе 1996 года руководство Кустанайской области утвердило охранные зоны 52 памятников истории и архитектуры по городу Кустанаю, руководствуясь ст. 36 Закона РК «Об охране и использовании историко-культурного наследия». В их числе: здание Дворца пионеров (ул. Алтынсарина, 109), областной библиотеки им. Толстого (ул. Алтынсарина, 111), кинотеатра «Кустанай» (пр. Аль-Фараби, 60), ЦУМа (пр. Аль-Фараби, 65), кинотеатра «40 лет Казахстана» (ул. Гоголя, 62).

Но в январе 1999 года состоялось заседание областной экспертной комиссии, по заключению которой все эти здания «являются опорными объектами центра города, но не имеют и не имели ранее той историко-культурной ценности, которая позволила бы отнести их к категории памятников истории и культуры».

На основании этого заключения руководство области ходатайствовало перед Правительством РК о лишении указанных зданий статуса и исключением из списка памятников архитектуры, что и было сделано постановлением Правительства от 8 сентября 1999 года.

Посмотрим на более раннюю историю кустанайских памятников архитектуры.

Большинство из них имели сугубо функциональное значение: культовые здания, жилые дома, школы. Господствовал так называемый «кирпичный сибирский стиль», известный в конце 19-го - начале 20-го века. Местные мастера выработали свой вариант этого стиля. Его особенностью было то, что даже такая постройка, как склад, не должна была иметь унылых, глухих стен. Карнизы, ложные окна, башенки, стены украшались так же прихотливо, как в жилых домах. Фигурная кладка кирпича, ложные полуколонки у окон на фронтонах зданий создавали впечатление более крупных строений, добавляли легкости и праздничности. Подлинными произведениями народного искусства были кованые навесы над крыльцом, дымники, водосточные трубы.

Кинотеатр «40 лет Казахстана» выведен из охранной зоны в 1999 году

С 1973 года в Кустанае при горисполкоме действовало общество охраны памятников истории и архитектуры, которое занималось их выявлением, учетом, изучением, охраной и использованием. Закон Казахской ССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от 11 августа 1978 года был направлен на обеспечение строгого государственного порядка в деле охраны и использования памятников.

В 1981 году Кустанайский облисполком утвердил список памятников истории и культуры области, подлежащих госохране. Все они были взяты на учет, но с разной категорией охраны, то есть подчиняемостью: союзного, республиканского и местного значения. К памятникам архитектуры монументального искусства отнесены: бюсты дважды Героя Советского Союза И. Павлова и дважды Героя Советского Союза Н. И. Беды по ул. Пушкина, 98 (скульптор Шварц, Москва, 1951 г.).

С республиканской категорией значения приняты на госохрану: памятник В. И. Ленину (скульптор Щербаков, архитектор Покровский, Москва, 1967 г., бронза, гранит), сейчас находится в парке Победы; памятник И. Алтынсарину по пр. Аль-Фараби, 56 (скульптор Щербаков, 1970 г., Москва, гранит, мрамор), сейчас - на ул. Алтынсарина; памятник-надгробие И. Алтынсарину (1966 г., Кустанайский район в 0,5 км от п. Мичуринский, гранит); братская могила героев гражданской войны (18 тысяч человек расстрелянных борцов за советскую власть в 1919 г.); Аллея героев Великой Отечественной войны (парк Победы, мрамор, бетон).

В 1992 году эстафету сохранности памятников приняла госинспекция по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия в составе областного управления культуры.

И, наконец, мы подошли к самому интересному разделу - о памятниках с местной категорией охранного значения. В Костанае в основном к этому разделу памятников архитектуры отнесены дома и особняки самых богатых купцов 19-го и начала 20-го века, расположенных в центре города. Их список с годами менялся. Ознакомимся со списком памятников истории и архитектуры, утвержденным руководством области (Балташ Турсумбаев) в 1994 году:

- горвоенкомат (ул. Тарана, 42 (Тауелсиздик), снесен);

- особняк купца Давлеткадиева (ул. Алтынсарина, 126);

- магазин «Мысль», сейчас - картинная галерея (ул. Алтынсарина, 113);

- переселенческое управление, сейчас - спортзал ДЮШОР (ул. Алтынсарина, 124);

- областная нормативно-исследовательская станция сельского хозяйства (ул. 50 лет Октября (Дулатова), 94 «А»);

- жилой дом купца Лореца, бывшая детская библиотека (ул. 50 лет Октября (Дулатова), 68);

- склад управления культуры (1930 г. ул. Пушкина, 53);

- государственное предприятие «Дезинфекция», бывшее «Арт-кафе» (ул. Тарана (Тауелсиздик), 109);

- государственная начальная школа, сейчас училище № 17 (ул. Гагарина (пр. Назарбаева), 68);

- мельница Уразбаева, бывшее АО «Обувь» (ул. Набережная, 49, снесено);

- городская гимназия, бывшая неполная вспомогательная школа (ул. Кирова (Каирбекова), 75);

- здание коллективного предприятия, позднее офис партии «Отан», сейчас - СПК «Тобол» (ул. Гоголя, 70);

- здание городского общества инвалидов (ул. Пушкина, 55);

- здание бюро молодежного туризма, бывший особняк Рязанцева (во дворе КРУ, ул. Толстого, 66);

- база «Казтекстильторг» (ул. Тарана (Тауелсиздик), 46);

- гостиница первоцелинников, бывшая военная прокуратура (ул. Тарана (Тауелсиздик), 72);

- вечерняя школа № 1 в 1930 г. (ул. Тарана (Тауелсиздик), 114);.

- магазин Садчикова (ул. Шевченко, 38);

- пивоваренный завод купца Лореца, сейчас АО «Арасан» (ул. Кирова (Каирбекова), 238);

- реальное училище, сейчас институт усовершенствования учителей (ул. Пролетарская, 82);

- памятник современной архитектуры областная библиотека им. Толстого (1978 г.);

- памятник современной архитектуры Дворец пионеров и школьников;

- памятник современной архитектуры кинотеатр «Кустанай» (ул. Ленина, 48);

- памятник современной архитектуры арендно-торговое предприятие ЦУМ (1983 г., ул. Ленина, 65);

- памятник гражданской архитектуры приемник-распределитель для несовершеннолетних (ул. Толстого, 9);

- памятник современной архитектуры кинотеатр «40 лет Казахстана».



Библиотека им. Толстого до 1999 года считалась памятником современной архитектуры

Продолжу уже короче: кинотеатр «Фурор», сейчас - областной театр; дом купца Сенокосова (ул. Алтынсарина, 128); дом купца Воронова (ул. Повстанческая (Касымканова), 74); магазин Столля (ул. Повстанческая, 59); городское 3-классное училище, сейчас - художественная школа им. Никифорова (ул. Байтурсынова, 51); первая земская больница, госпиталь № 3597 (ул. 1 Мая, 151); реальное училище (пр. Аль-Фараби, 121); учительский институт (ул. Пушкина); детская школа Пятакова (ул. Дулатова, 37); жилой дом по ул. 1 Мая, 100, народный дом (пр. Аль-Фараби, 60); дом купца Войщева (ул. Байтурсынова, 68); дом купца Кияткина (ул. Толстого, 40); почтамт; железнодорожный вокзал.

Времена приватизации в РК не прошли бесследно для исторического наследия. Госинпекция по охране этого наследия предпринимала определенные шаги к сохранению памятников истории и архитектуры, сдавая в аренду здания на условиях проведения реставрационных работ на них. Помните ресторан «Вкусная жизнь» в Народном доме. В здании по ул. Дулатова, 68 размещалась детская библиотека, но его передали под офис СПК «Тобол», который оказался нужнее городу.

Удивительным образом не продан дом Сенокосова, сейчас в нем - отдел архитектуры акимата Костаная.

Зато снесен с лица земли кинотеатр «Кустанай». И та же судьба, видимо, ожидает кинотеатр «Казахстан» (бывший «40 лет Казахстана»), на месте которого планируют построить отель.