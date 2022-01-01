Куда пойти с 5 по 11 сентября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Кочевая выставка» - экспозиция картин художника из Татарстана Арыслана Ибрахима
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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В течение месяца
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Персональная выставка члена Союза художников РК Галыма Оспанова «Оралу» («Возвращение»), посвященная 145-летию Костаная
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Центральный стадион
ул. 1 Мая, 153
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7 сентября,
17.00
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Kostanay Music Fest. В программе Sadraddin, Dequine, Shiza, Taspay, Arshat, Ayau, ARO, 6ellucci и Dosekesh. Завершат вечер выступления ORDA и Irina Kairatovna. Продолжительность - 5 часов. Возрастное ограничение 12+
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