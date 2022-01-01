О свалке во дворе дома № 107 по ул. Бородина сообщил «НГ» житель Костаная Серик КАБЫЛ.

- Завалили двор коробками, каким-то мусором, огрызками, - возмущается мужчина. - К контейнерам невозможно подойти!

На месте корреспонденты «НГ» увидели горы картонных коробок, которые скопились рядом с контейнерами.



Ул. Бородина, 107. Из-за мусора справа невозможно подойти к контейнерам / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О свалке во дворе дома 106/1 по ул. Чехова сообщила Татьяна ОВЧАРЕНКО.

- Это не просто свалка, а настоящие мусорные завалы, - рассказала она. - Двор в коробках, тут же старый диван, тряпки. Звонили в iKomek, бесполезно.

По указанному адресу мы увидели контейнеры, практически оккупированные мусором.



Свалка во дворе по ул. Чехова, 106/2 / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку по ул. Летунова, 95, о которой мы писали две недели назад, так и не убрали. Свалку по ул. Тауелсиздик, 135 почти полностью вывезли.



Ул. Летунова, 95. Свалку не убрали как возле одних контейнеров... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



…так и возле других, которые из-за ремонта дороги перенесли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Ул. Тауелсиздик, 135. Свалку полностью убрали, остался только мелкий мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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