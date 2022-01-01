По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 65 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 56 лет, невесте - 54 года;

- зарегистрированы 2 развода;

- зарегистрированы 63 новорожденных: 33 девочки и 30 мальчиков. Имена недели: Ярополк, Арнар, Хава, Ансари, Әміре, Элисия, Эльзана, Алайя. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 41 год;

- умерли 45 человек: 21 женщина и 24 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 427 вызовов, из них 1 446 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 429;

- поступил 31 вызов на ДТП: в авариях пострадали 46 человек, 33 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 536 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 362 человека, из них поместили 343: 316 мужчин и 27 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершен 91 выезд, в том числе 2 - на ЧС природного характера, 17 - на пожары, 45 - на случаи горения, 25 - на аварийно-спасательные работы, 2 - на поисково-спасательные работы. Спасено при АСР 6 человек, эвакуированы 35 человек. При ПСР спасен 1 человек, эвакуировано 3 человека, из них 1 - ребенок. При пожаре спасены 2 человека, из них 1 - ребенок;

- в областной центр крови обратились 362 человека, 272 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 293 правонарушения;

- за прошедшую неделю выявлены 3 037 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 25 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.