Сухой остаток. С 18 по 24 марта
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 312 человек, из них поместили 275: 256 мужчин и 19 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- за неделю в областной центр крови обратились 267 человек, 211 из них стали донорами.
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