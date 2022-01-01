По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 312 человек, из них поместили 275: 256 мужчин и 19 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратились 267 человек, 211 из них стали донорами.





