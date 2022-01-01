Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 36 – кот Барсик и его хозяйка Жанеля АШИРБЕКОВА.

Хороший кот – носитель домашнего уюта / Фото Жанели АШИРБЕКОВОЙ

Ещё одна история о кошачьей душе, нашедшей кров благодаря школьнице. Когда Жанеля Аширбекова откликнулась на крики голодного котёнка и пришла ему на помощь, она ещё не предполагала, что этот котёнок станет её другом. Впрочем, об этом лучше расскажет сама Жанеля.

- Это был осенний холодный вечер октября 2022 года. Я вернулась домой из школы, когда, уже находясь в квартире, услышала громкое мяуканье. Вышла на лестничную площадку, спустилась на первый этаж, но никого там не обнаружила. Стало ясно, что жалобные звуки доносились с улицы, откуда-то из-под балкона. Тогда я вышла из подъезда, обогнула дом, чтобы увидеть, кто же там мяукает. Позади дома сидело и просило о помощи пушистое чудо. Я покормила его сосисками и напоила теплым молочком.

Когда-то он был маленьким, худым и грязным. Когда-то… / Фото Жанели АШИРБЕКОВОЙ

Тогда я подумала, что котик домашний и просто выпущен на прогулку. Поэтому, покормив голодающего, ушла домой. Но мысли о котёнке не давали покоя, и сомнения в том, что он домашний перевесили. Уже буквально через 15 минут я звонила маме: «Тут котёнок под балконом, мне его жалко, он весь грязный и дрожит. Можно его впустить?». Мама ответила: «Конечно».

Обрадовавшись, что мама согласилась, я впустила ушастика домой. Он оказался ласковым и добрым. Бедняжка был очень грязный, что делало его ещё более жалким на вид. До вечера я сидела с пушистиком и игралась с ним, мама пришла ближе к 9 часам. Ей было интересно, что за чудо я привела в дом. Её встретил грязный, пушистый, красивый кот с необычной окраской. Пришлось заняться его санитарным состоянием. Мама его обработала и полечила так, как было указано в источнике Интернета, чтобы не навредить ушастику. После обработки мы его ещё покормили и тот, вполне довольный ужином, улегся спать рядом со мной.

Настоящий барс – разве не видно? / Фото Жанели АШИРБЕКОВОЙ

Последующий месяц мы ждали, вдруг объявятся хозяева. Но нет, за ним никто не пришел, и мы оставили ушастика себе, назвали Барсиком, потому что он красивый, как барс. На тот момент было ему 5-6 месяцев, подросток. Как положено, мы оформили ему паспорт, сделали нужные прививки. Стал он жить как барин: мы его вычесывали, стригли коготки, купали специальными шампунями, купили переноску, два вида лотков, наполнители, специальные миски с подставкой. К январю приняли решение кастрировать его, поскольку жили не в своей квартире и было бы неудобно, если бы кот метил территорию.

Но, совсем без хулиганства не обошлось, ведь он был ещё подростком. Несколько месяцев Барсик лазил по столам и по шкафам, но я его благополучно отучила, теперь это очень приличный домашний котик. Только иногда проказничает, но тем самым забавляет нас. Мама, бывает, ругает его, но очень сильно любит. В октябре 2023 года мы переехали из Костаная в Тобыл и, конечно, взяли Барсика с собой, ведь он – часть нашей жизни. Этот котик сейчас стал частью нашей маленькой семьи и скрасил серые деньки!

Любимые фото – это фото с Барсиком / Фото Жанели АШИРБЕКОВОЙ

От редакции. Отдельное спасибо хотим сказать маме Жанели, она поддержала дочь в стремлении сделать доброе дело. Так и должны поступать родители, которым не безразлично, вырастут ли их дети отзывчивыми людьми.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 36 кота Барсика и его хозяйку Жанелю Аширбекову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 30 марта, до 11.00 воскресенья, 31 марта. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 28 марта, до 10.00 понедельника, 1 апреля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 35 кота Миши и его хозяйки Натальи Ригерт поступило 288 голосов.