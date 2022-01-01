Об открытом участке трубы напротив дома № 21 по ул. Урицкого, рядом с магазином «Пивбуль», сообщила «НГ» жительница Костаная Наталья ЖДАНОВА.

- Это полное безобразие, а не теплотрасса! - возмущается она. - Трубы проходят вдоль всего дома № 21, и ни на один участок без слез не взглянешь. Вся изоляция рваная, старая, да к тому же еще и грязная. Местами ее нет совсем. Больше всего - на участке, который подходит к магазину.

На месте корреспонденты «НГ» увидели длинный участок теплотрассы с ветхой изоляцией, а местами - абсолютно голый.

Ул. Урицкого, 21. Трубы возле мостика голые... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…а вдоль дома вся теплотрасса в ветхом состоянии / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы возле дома № 81 по ул. Майлина, о которых мы писали две недели назад, работники КТЭК хорошо утеплили.

Ул. Майлина, 81. Теплотрассу закрыли жестью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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