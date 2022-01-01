О свалке на перекрестке ул. Элеваторной - Наримановской сообщил «НГ» житель Костаная Виктор ТИХОМИРОВ.

- Возле магазина «Нар» лежат горы мусора и даже нет контейнеров, - написал читатель.

Этот адрес корреспондентам «НГ» знаком: на горы мусора читатели жаловались не раз. Правда, обычно здесь стояли несколько контейнеров, хотя они и были регулярно переполнены. Сейчас их зачем-то убрали, хотя площадка осталась. И теперь жители просто вываливают мусор на землю, а он разлетается на дорогу.

Перекресток ул. Элеваторная - Наримановская. Вот так выглядит свалка возле магазина «Нар» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 96 по ул. Козыбаева, о которой мы писали две недели назад, так и не убрали. А к выброшенному дивану прибавились два старых кресла.

Ул. Козыбаева, 96. Свалка во дворе дома пополнилась двумя старыми креслами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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