В Казахстане планировали построить пилотные мусоросжигательные заводы в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Таразе и Актобе, но из-за протестов общественности отказались от этих планов. Правильно ли это? Да. Нужно учитывать мнения и интересы общества при принятии таких решений.

Да. Такие заводы при казахстанском уровне коррупции опасны для экологии.

Нет. Перерабатывать мусор мы научимся не скоро. Значит нужно его сжигать.

Нет. Современные мусоросжигающие заводы безопасны для природы и людей.

