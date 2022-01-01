Куда пойти с 28 марта по 3 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол ул.Перонная, 20 Тел.: 90-10-29, 90-11-39
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30 марта
12.00
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«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка
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31 марта
12.00
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«Экопатруль», Ю.Семенова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И.Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
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29 марта
10.00, 11.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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31 марта
17.00
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«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191
Тел.: 54-78-34(касса)
54-76-24 (администратор)
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28 марта
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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29 марта
18.30
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«Невольница», А. Островский, комедия, 16+
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30 марта
12.00
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«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
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30 марта
17.00
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«Дом, где разбиваются сердца», Б. Шоу, драма
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31 марта
12.00
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«Умный еж и заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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31 марта
17.00
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«Дом, где разбиваются сердца», Б. Шоу, драма
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Областная картинная галерея ул.Алтынсарина, 113 тел.: 50-20-32,
50-28-88
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В течение месяца
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«Мир внешний и мир внутренний» выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова
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ДК «Мирас» ул. ковского, 119
тел.: 26-28-23 (приемная)
26-06-65 (вахта)
26-52-80 (метод.кабинет)
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31 марта
18.00
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Иллюзионное шоу от профессионального иллюзиониста Антона Вознесенского и его команды
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«Орион», ул. Текстильщиков 9 (бывший ДК Текстильщик)
Тел.: +7 705 884 05 28
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29 марта
19.00
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Роман Лиманский – король цыганского романса.
Спортафишка
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Семей»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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30-31 марта
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Баскетбол. Чемпионат РК. Плей-офф. 1/4 финала. «Тобол» - «Алматинский Легион»
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Костанай , СРК «Костанай»
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30-31 марта, 18:00
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