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Куда пойти с 28 марта по 3 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол     ул.Перонная, 20 Тел.: 90-10-29,  90-11-39

30 марта

12.00

«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка

 

31 марта

12.00

«Экопатруль», Ю.Семенова, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И.Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

29 марта

10.00, 11.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

 

 

31 марта

17.00

«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191

Тел.: 54-78-34(касса)

54-76-24 (администратор)

28 марта

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

29 марта

18.30

«Невольница», А. Островский, комедия, 16+

30 марта

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

30 марта

17.00

«Дом, где разбиваются сердца», Б. Шоу, драма

 

31 марта

12.00

«Умный еж и заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

31 марта

17.00

«Дом, где разбиваются сердца», Б. Шоу, драма

 

Областная картинная галерея ул.Алтынсарина, 113 тел.: 50-20-32,

         50-28-88

В течение месяца

«Мир внешний и мир внутренний» выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова

ДК «Мирас» ул. ковского, 119

тел.: 26-28-23 (приемная)

26-06-65 (вахта)

26-52-80 (метод.кабинет)

 

 

31 марта

18.00

Иллюзионное шоу от профессионального иллюзиониста Антона Вознесенского и его команды

«Орион», ул. Текстильщиков 9 (бывший ДК Текстильщик)

Тел.: +7 705 884 05 28

29 марта

19.00

Роман Лиманский – король цыганского романса.

Спортафишка

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Семей»

Рудный, СК «Аят-Арена»

30-31 марта

Баскетбол. Чемпионат РК. Плей-офф. 1/4 финала. «Тобол» - «Алматинский Легион»

Костанай , СРК «Костанай»

30-31 марта, 18:00


 

 