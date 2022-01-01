В СО «Весна» (возле базы отдыха «Малибу» и моста КЖБИ) у меня расположена дача и в нашем СО сдаются коттеджи и домики для проведения увеселительных мероприятий - 10 домов, в которых посетители шумят после 23.00. Мы вызываем полицию, но когда участковый приезжает на место, посетители перестают шуметь и выключают музыку, поэтому мы ничего не можем доказать полиции. Что нам нужно делать в такой ситуации? Как мы можем доказать факт нарушения закона посетителями и арендаторами дачных участков для увеселительных мероприятий?

Алексей Соколов, Костанай

Комментарий:

На вопрос отвечает пресс-служба ДП Костанайской области:

- За последний месяц на номер 102 поступило 4 сообщения с территории базы отдыха «Малибу» на нарушение тишины по ст. 437 КоАП «Нарушение тишины с 22 до 9 часов утра» (влечет штраф на физлиц в размере 5 МРП (17 250 тенге, 1 МРП в 2023 году в РК - 3450 тенге - «НГ»), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 20 МРП (69 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 30 МРП (103 500 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (345 000 тенге). Во всех случаях нарушители были привлечены участковым по вышеуказанной статье к административной ответственности.

Доказать факт административного нарушения можно с помощью свидетелей (желательно двух и более), а также с помощью фото- и видеофиксации. В этом случае участковый также привлечет нарушителей тишины по ст. 437 КоАП.