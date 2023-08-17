Так начала свое сообщение о свалке в 7-ом микрорайоне возле дома №11 жительница Костаная Светлана ВЕЛИЧКО.

- Мусор не вывозят неделями, все контейнеры и площадки рядом с ними завалены остатками еды, коробками, старой мебелью, - возмутилась наша читательница. - В земле крысиные норы. Весь район в крысах!

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели восемь контейнерных баков, переполненных мусором, и еще рядом с ними завалы из картонных коробок, старых кресел, полиэтиленовых пакетов, бытовых отходов... Крысы при нас не бегали, но с учетом такого количества мусора неудивительно, если они реально есть.

Жители уверяют, что из-за этой свалки в 7 микрорайоне завелись крысы / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка в торце дома по ул. Пушкина, 39, о которой мы писали две недели назад, стала чуть меньше.

Свалку в торце дома по ул. Пушкина, 39 спустя две недели убрали частично / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Открытый колодец рядом с домом по ул. Валиханова, 83, о котором мы писали две недели назад, так и не закрыли.

Колодец рядом с домом по ул. Валиханова, 83 через две недели так и не закрыли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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