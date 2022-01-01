Я живу на ул. Рудненской, и наш район отделен от остального жилого массива. Здесь расположены 6 двухэтажных домов, в которых в общем 54 квартиры, но у нас нет централизованной канализации. Септик жителям улицы приходится выкачивать с помощью ассенизаторов, а это очень дорого - вызвать один такой автомобиль стоит 9000-18000 тенге. Проблема еще и в том, что на эту услугу сдают деньги не все жители. К тому же септик сейчас зарос травой. Будет ли проведена канализация в нашем районе и если да, то когда?

Анатолий Гузиев, ж/м Амангельды

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Данияр САБИТОВ:

- У ГКП «Костанай Су» на реализации находится проект «Строительство сетей водоотведения в жилом массиве Амангельды, ж/м Геофизик Костаная», срок завершения которого предусмотрен на 2024 год. Проектом предусматривается реконструкция сетей водоотведения Д-315 мм протяженностью 10 336,7 м.

После завершения строительства в ж/м Амангельды для подключения к сетям центральной канализации ГКП «Костанай-Су» жителям необходимо предоставить сотрудникам предприятия копии топосъемки, сведений о собственнике имущества или уведомлении о регистрации и удостоверения личности владельца (собственника) дома.