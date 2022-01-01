Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 4 - кошка Белка и ее хозяйка Лейла МАМЕДОВА.

Теперь Белка - роскошная белоснежная красавица / Фото из личного архива

В начале октября 2021 года Лейла с супругом поздним вечером возвращались домой. Уже во дворе дома к ним выбежал белый ушастый котенок. Маленький комочек был явно голоден, и первым желанием пары было просто его покормить. Но близилась ночь, оставлять кроху на улице побоялись, взяли домой. Уже дома определили, что это кошечка, было ей около двух месяцев.

- Когда принесли ее домой, помыли, хотели покормить, но не успели, - вспоминает Лейла. - После купания она просто отключилась и спала до самого утра. Видимо, на улице не могла спать полноценно, всего боялась, а когда почувствовала дом и спокойствие, уснула.

Эта малышка сама нашла себе хозяев / Фото из личного архива

Малышку, конечно, потом накормили и выгонять на улицу не стали, начали искать ей хозяев. Отвезли найденыша в ветеринарную клинику, выяснили, что она здорова, заодно обработали от паразитов. И продолжали поиски добрых рук, в которые не страшно отдать кроху.

- Нам написала одна девушка, хотела прийти посмотреть, но так до нас и не дошла. Там была одна сложность. У нее умер кот и был еще попугай, и она все спрашивала: «А ваш котенок - не хищница?». Это было, конечно, странно, они ведь хищники по природе, - улыбается Лейла.

Так и не нашлось для подобранной кошачьей души хозяина. А люди, приютившие ее на время, уже и не хотели отдавать. Дали ей имя Белка. Малышка сразу приучилась к лотку, показала себя как большая аккуратистка, к тому же была чрезвычайно ласкова.

- Если на руки приласкаться не удается, то она хотя бы просто ляжет рядом и лапку на тебя положит, чтобы показать свою любовь, - рассказывает хозяйка Белки.

В семье уже жили два взрослых кота. Один из них - надменно гордый шотландец Астик, от него ласки не дождешься, очень уж высокого полета птица этот кот. А второй - подобранный еще раньше на дачах и буквально вытащенный с того света добряк Сергуля. Никто не знает, что было в головах этих зрелых котеек, когда они поняли, что появилась конкурентка, претендующая на часть хозяйской заботы и любви. Но открыто ревность не выражали, а воспитанность не позволяла им обижать малышку, только ходили вокруг и смотрели с подозрением. Со временем с новой жилицей коты свыклись, а Сергуля даже сдружился.

- Они теперь такие закадыки, - говорит Лейла. - Спят рядышком, ухаживают друг за другом, играют (аж две вазы уже разбили). И это еще цветочки, один раз Белка погрызла компьютерную мышь. Она же кошка, вот и поймала мышь. Но это такая мелочь по сравнению с любовью, которую они нам дарят. Когда прихожу домой, выходят меня встречать Сергуля и Белка, она в первых рядах.

С другом Сергулей всегда вместе, всегда в обнимку / Фото из личного архива

Теперь Лейла с мужем не представляют свой дом без Белки. Она идеальная кошечка: чистюля, ласковая, умная, понимает все интонации.

- Наши родные и друзья в шоке, что у нас три кота в 2-комнатной квартире, - делится Лейла. - Конечно, шерсть заставляла меня чихать. Но мы нашли метод. Купили машинку обычную и теперь на лето у нас в программе летние стрижки. Кроме того, каждое утро процедура «мокрые руки»: прямо мочу ладони и глажу котофеев, шерсти в квартире стало меньше.

К тому же Лейла поняла, что ей нужно поднимать иммунитет, чтобы не чихать.

- Я очень рада, что Белка у нас появилась - ласковая, нежная, аккуратная девочка. Да будет добрый дом для всех животных, - заключила Лейла.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 4 кошку Белку и Лейлу Мамедову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 19 августа, до 11.00 воскресенья, 20 августа. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 17 августа, до 10.00 понедельника, 21 августа. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.