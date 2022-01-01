В Казахстане с 1 сентября в школах вводят бесплатное питание для учеников начальных классов. В Костанае только на горячие обеды первоклассников выделили из бюджета 137 млн тенге. Вы поддерживаете введение бесплатного питания для всех в начальных классах? Да. Бесплатное питание поможет разгрузить кошельки родителей.

Да. Горячий обед полезен для здоровья детей, особенно в начальных классах.

Нет. Многие дети не станут есть столовскую кашу и тонны продуктов окажутся на помойке.

Нет. Это просто популизм. Достаточно кормить бесплатно только малообеспеченных.

