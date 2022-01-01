Куда пойти с 17 по 23 августа
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Восхищение жизнью» - выставка, посвященная памяти члена Союза художников РК Александра Захарченкова
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В течение месяца
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«Ою-өрнек құпиясы» - организованная Общественным фондом «Qoloner» выставка изделий из войлока
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