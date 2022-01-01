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Куда пойти с 17 по 23 августа

Потехе - час!

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Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Восхищение жизнью» - выставка, посвященная памяти  члена Союза художников РК Александра Захарченкова

В течение месяца

«Ою-өрнек құпиясы» - организованная Общественным фондом «Qoloner» выставка изделий из войлока