Об открытом колодце рядом с частным домом № 96 по ул. Свободы сообщила «НГ» жительница Костаная Нина ШАВРЫГИНА.

- Сначала колодец просто накрыли баллоном, потом заложили досками и придавили камнем, - пояснила она. - Но в любой момент все это можно убрать и провалиться в дыру. Колодец находится недалеко от пересечения двух улиц, в очень проходимом месте.

Ул. Свободы, 96. Люк рядом с домом накрыт всем чем угодно, только не крышкой / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели то, что описывала Шаврыгина: колодец, накрытый баллоном, досками и небольшим камнем. При желании камень может сдвинуть даже ребенок и угодить в яму. Пока, возможно, колодец большой опасности не представляет, но нормальной крышки, какая положена таким люкам, чтобы полностью обезопасить людей, на нем нет.

Присоединяйтесь!

Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz. Также можно позвонить в ГКП «КТЭК» по тел.: 57-68-63, 51-37-35, в ГКП «Костанай-Су» по тел.: 22-25-00, в РДТ АО «Казахтелеком» по тел.: 57-31-25, 57-31-26, 57-31-45 или в службу оперативного реагирования отдела ЖКХ акимата Костаная по тел. 109.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!