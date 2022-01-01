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Куда пойти с 13 по 19 июля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Когда оживают краски», выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова

В течение месяца

«В союзе с искусством», выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина, 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

В течение месяца

Өмір айнасы, выставка, посвященная Дню работников средств массовой информации РК. На выставке представлены архивно-фотодокументальные материалы из фондов музея, рассказывающие о жизни и творчестве известных журналистов: Жолбарыса Баязида, Ильяса Байтурсына, Салима Мендыбаева и многих других. В экспозиции - газеты 1950-60-х годов, фотоаппараты, микрофоны и диктофоны из фондовой коллекции музея

 

 

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

13 июля,

19.30

«Алдараспан». Концерт.

Казахстанский коллектив, работающий в комедийном жанре, который существует уже более десяти лет. Состоит из девяти артистов, многие из которых раньше играли в КВН, сейчас ансамбль практически все время проводит в гастролях по стране и везде его принимают радушно

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Лига конференций УЕФА. «Тобол» - «Хонка» (Финляндия)

Костанай, стадион «Центральный»

13 июля, 20.00