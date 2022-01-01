Өмір айнасы, выставка, посвященная Дню работников средств массовой информации РК. На выставке представлены архивно-фотодокументальные материалы из фондов музея, рассказывающие о жизни и творчестве известных журналистов: Жолбарыса Баязида, Ильяса Байтурсына, Салима Мендыбаева и многих других. В экспозиции - газеты 1950-60-х годов, фотоаппараты, микрофоны и диктофоны из фондовой коллекции музея

ДК «Мирас» ул. Маяковского, 119, тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

13 июля, 19.30