Куда пойти с 13 по 19 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Когда оживают краски», выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова
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В течение месяца
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«В союзе с искусством», выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина, 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
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В течение месяца
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Өмір айнасы, выставка, посвященная Дню работников средств массовой информации РК. На выставке представлены архивно-фотодокументальные материалы из фондов музея, рассказывающие о жизни и творчестве известных журналистов: Жолбарыса Баязида, Ильяса Байтурсына, Салима Мендыбаева и многих других. В экспозиции - газеты 1950-60-х годов, фотоаппараты, микрофоны и диктофоны из фондовой коллекции музея
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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13 июля,
19.30
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«Алдараспан». Концерт.
Казахстанский коллектив, работающий в комедийном жанре, который существует уже более десяти лет. Состоит из девяти артистов, многие из которых раньше играли в КВН, сейчас ансамбль практически все время проводит в гастролях по стране и везде его принимают радушно
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Лига конференций УЕФА. «Тобол» - «Хонка» (Финляндия)
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Костанай, стадион «Центральный»
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13 июля, 20.00
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