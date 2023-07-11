О свалке в районе КСК, во дворе домов по ул. Текстильщиков, 23 и пр. Кобланды батыра, 42/1, сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна БРОВКИНА.

- С каждым днем гора мусора становится все больше и больше, - рассказала она. - Чего здесь только нет: кухонный диван, старые ящики и тумбы, картон и пакеты, диванные подушки и даже стиральная машина. Все это уже вылезло на проезжую часть и мешает проезду.

Двор домов по ул. Текстильщиков, 23 и пр. Кобланды батыра, 42/1. Контейнеры убрали, а мусор оставили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На месте корреспонденты «НГ» увидели гору мусора, но без контейнеров. Контейнеры из-за ремонта дворовой части перенесли на территорию недалеко от въезда во двор, а горы мусора оставили.

Контейнеры перенесли к въезду во двор, но они тоже переполнены / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку возле контейнеров недалеко от дома № 95 по ул. Летунова, о которой мы писали два номера назад, так и не убрали.

Ул. Летунова, 95. Свалку возле контейнеров за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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