Преподавать физкультуру он стал еще студентом. Его воспитанники - мастера спорта и чемпионы мира

Николай Михайлович ЧУДНОВСКИЙ, которому посвящен этот краткий очерк, - один из самых именитых костанайских тренеров и педагогов, известный не только в области, но и за ее пределами. Человек, замечательный не только регалиями, но и редкой преданностью своему делу и месту, так прозаически именуемому «местом работы». Более полувека своей жизни он посвятил физкультуре и взращиванию тех, кто стал гордостью костанайского и казахстанского спорта, а также конкретному учебному заведению - Костанайскому индустриально-педагогическому колледжу.

С грохотом менялись эпохи, разламывая судьбы миллионов, уходили в тень Истории одни и рождались новые государства. Ссылаясь на непростое время, кто-то устремлялся в так называемый бизнес, кого-то возносило к вершинам власти, а кто-то, вырванный из привычного мира, клял свое невезение. И в это самое «непростое время» рядом с нами жили и продолжают жить люди, которые, не оправдываясь временами, занимались любимым делом, становясь при этом не просто образцами, а живительной силой своей страны, своего народа. Николай Чудновский - один из таких замечательных людей.

Николай Чудновский и его первые ученики (на фото в личном кабинете) / Фото Ксении РЕБИК

А ведь жизнь его начиналась очень нелегко. Рожденный 9 января 1949 года в башкирском селе Ермлинка, он очень рано (в 6 лет) осиротел. Воспитывался и в детском доме, и в семье дяди, где при всех сложностях обыденной жизни к мальчику относились с любовью. После окончания школы обучался в рудненском ГПТУ, нужно было пораньше стать на ноги и зарабатывать на жизнь. Выбор профессий оказался небольшим. Ограничивало его зрение, проблемы с которым обнаружились уже в 3-м классе, то самое зрение, из-за которого не взяли в армию. Так получил свою первую специальность «штукатур-маляр». Правда, по ней практически не работал, только на учебной практике.

Почему? Поступил в Кустанайский индустриально-педагогический, тогда еще не колледж, а техникум, готовясь стать механизатором. Но уже через год был отмечен как спортсмен (помимо прочего, 1-й разряд по лыжам), стал преподавателем физкультуры. Предложение это он получил от самого директора техникума, фронтовика Василия Кузьмича Соловьева. Поразительное было время, которое сегодня, в годину сертификатов и прочая, и прочая, может показаться просто фантастическим. Не будучи еще одипломленным, Чудновский с увлечением окунулся в работу.

Николай Чудновский на дистанции. Фото конца 1960-х годов / Фото из личного архива



С 1 января 1972 года стал официально преподавателем физкультуры, а затем и руководителем физвоспитания в этом же техникуме. После открытия в уже колледже в 1997 году отделения физкультуры и спорта стал заведующим этого отделения.

А как же дипломы? И они не заставили себя ждать. Николай Михайлович получил и среднее специальное, и высшее образование. Не отрываясь от работы (заочно), с отличием окончил Карагандинский техникум физкультуры и спорта. А в 1980 году успешно завершил учебу в Алма-Атинском институте физкультуры и спорта, получив диплом преподавателя физкультуры, тренера по легкой атлетике.

И недаром говорится, что не место красит человека, а человек - место. Именно место, а не местечко. Ведь успехи техникума, а затем и колледжа, становились и продолжают становиться успехами города и всего Казахстана.

Вспомним только некоторые из знаменательных достижений. В далеком 1976 году подготовленная Чудновским команда КИПТ впервые выиграла легкоатлетическую эстафету на приз газеты «Ленинский путь». В этих соревнованиях команда учебного заведения побеждала 30 раз - все те годы, когда эстафета проводилась.

В 1978 году коллектив физкультуры КИПТ стал победителем всесоюзного соревнования за лучшую подготовку спортивно-массовой работы техникумов профобразования СССР. Всего таких побед было три.

В 1980-м коллектив физкультуры техникума стал победителем республиканского смотра-конкурса среди учебных заведений Каз. ССР: «От значка ГТО - к олимпийской медали». В награду техникум получил 5 бесплатных путевок на Олимпийские игры в Москве.

Имена и портреты самых знаменитых воспитанников техникума можно видеть и на билбордах в центре Костаная, и в газетных статьях, и книгах, и, конечно, на почетном месте в самом колледже, где в годы работы Николая Михайловича при активном участии группы тренеров и всего коллектива подготовили более 60 мастеров спорта (12 мастеров международного класса, 3 чемпиона мира). Четверо - Андрей Кондрышев, Денис Кузин, Марина Масленко и Виталий Пухкало - стали участниками Олимпийских игр.

Естественно, что и сам Николай Михайлович не был обойден вниманием и заслуженными наградами. Он награжден знаком «Отличник профобразования СССР» (1977 г.), знаком «Отличник физической культуры и спорта» (1982 г.), «Мастер педагогического труда» (1985 г.), Почетной грамотой госкомитета СССР по профтехобразованию (1984 г.). Портрет его заносился на доску почета Костаная. Ему присвоено звание «Заслуженный тренер Каз. ССР». Все награды, включая и многие более поздние, просто не перечислишь. Его имя вошло в «Летопись ветеранов спорта Костанайской области», изданную в 2018 году.

Чудновский и участница Олимпийских игр в Лондоне Марина Масленко / Фото из личного архива



Наверное, самые значимые награды - это отзывы коллег. Специалистов и учеников. Как сказала серебряный призер XV летних Азиатских игр, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Марина Масленко, Николай Михайлович «дал мне всю базу, без нее у меня бы не было никаких побед».

В книге С. С. Ревцкого «Лыжный спорт в степях журавлиных» (Костанай, 2020) отмечается: «Н. Чудновский создал один из лучших коллективов физической культуры среди учебных заведений в области и Казахстане… это настоящий профессионал самой высокой пробы…»

Но успехи не кружат голову. Сам Чудновский с болью отмечает и слабые места: не каждый студент может выполнить спортивные нормативы, а есть и освобожденные от физкультуры. И он не только болеет за свое дело, влюблен в него. Чудновский и поныне, хотя и в иной должности, не расстается с колледжем. И в этом заслуга не только самого Николая Михайловича, но и руководства колледжа, осознающего ценность ветеранов и сегодня, когда пенсионеров, включая и иные учебные заведения, готовы выметать с работы, не задумываясь ни о достойной замене, ни о живой связи времен, которая остается незаменимой и в век гаджетов и цифровизации…

Команда индустриально-педагогического колледжа на эстафете в Костанае. Вновь победа! / Фото из личного архива



Николай Михайлович не просто официально трудится. Он продолжает дышать спортом. В его пронизанной светом квартире, поражающей элегантностью минимализма, просторным кабинетом, который уже сегодня смотрится как филиал Костанайского музея спорта, среди минимума вещей - турник. Чудновский по-прежнему не забывает о зарядке.

Таков этот внешне неброский человек, обычного роста, в очках с мощными линзами, не суетливый, без всякого позерства, но четко осознающий значимость своей жизни. Человек, самой своей биографией подтверждающий, что сила, красота и достоинство учителя - в достижениях его учеников. И достижения эти не обязательно лишь призы и чемпионство. Это и аура борьбы, это насыщение жизни деятельностью, стремлением стать в чем-то лучше, а в чем-то и превзойти самого себя. Это и гордость за тех, кто рядом и кто ступал по тем же дорожкам и тропам, по которым идешь ты сам.