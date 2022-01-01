По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 25 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - столько же;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрирован 31 новорожденный: 22 девочки и 9 мальчиков. Редкие имена: Арсен, Ариана, Ева, Ахмади, Евангелина, Айла, Эвелина, Оливия, Жанасыл, Таисия, Аиша, Айсана. Самому молодому папе - 25 лет, маме - 23 года. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 42 года;

- умерли 44 человека: 29 женщин и 15 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 527 вызовов, из них 1 748 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 754. Поступил 31 вызов на ДТП. В авариях пострадали 38 человек, 35 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 6 детей;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 644 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 175 человек, из них поместили 165: 144 мужчины и 21 женщину.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 159 уголовных правонарушений, из них 66 краж и 41 факт мошенничества;

- разысканы 19 пропавших без вести лиц;

- раскрыты 90 преступлений;

- зарегистрированы 9 наркоправонарушений: 4 наркопроступка, 3 факта сбыта, 1 факт контрабанды и 1 факт хранения наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.