Сухой остаток. С 3 по 9 июля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 25 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - столько же;
- зарегистрированы 5 разводов;
- зарегистрирован 31 новорожденный: 22 девочки и 9 мальчиков. Редкие имена: Арсен, Ариана, Ева, Ахмади, Евангелина, Айла, Эвелина, Оливия, Жанасыл, Таисия, Аиша, Айсана. Самому молодому папе - 25 лет, маме - 23 года. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 42 года;
- умерли 44 человека: 29 женщин и 15 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 527 вызовов, из них 1 748 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 754. Поступил 31 вызов на ДТП. В авариях пострадали 38 человек, 35 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 6 детей;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 644 человека.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 175 человек, из них поместили 165: 144 мужчины и 21 женщину.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 159 уголовных правонарушений, из них 66 краж и 41 факт мошенничества;
- разысканы 19 пропавших без вести лиц;
- раскрыты 90 преступлений;
- зарегистрированы 9 наркоправонарушений: 4 наркопроступка, 3 факта сбыта, 1 факт контрабанды и 1 факт хранения наркотических веществ;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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