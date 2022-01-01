Совсем недавно со страниц СМИ мы узнали о первом заседании Совета мира, на котором присутствовал наш президент Касым-Жомарт Токаев и даже сделал предложение в отношении президента США Дональда Трампа, от имени которого «надо бы учредить первую награду». А между тем США вместе с Израилем бомбят Иран, нагнетают тяжелую обстановку на территории Ближнего Востока. Вот так бывает! «Сегодня в мире не все спокойно», - сказал как-то наш президент.

Да, это действительно так: крупнейшие державы мира, как когда -то Великобритания, стараются оказать свое влияние на развитие малых государств, по возможности захватить их территории, диктовать им свои условия жизни, экономического и политического развития. Испокон веков идут войны, не было, наверное, ни дня покоя, когда бы на какой-либо точке земли не вспыхивали малые и большие военные столкновения. Все мы знаем, что «родиной» обеих мировых войн была Европа. Если в Первой мировой войне столкнулись страны Антанты и Тройственный союз, то Вторую мировую «затеяла» фашистская Германия и ее союзницы: Италия и милитаристская Япония. Причем не германский, итальянский и японский народы пошли воевать на другие страны и стремились установить свое господство над другими народами, а их правители: Гитлер (Шикльгрубер), Муссолини и т. д. Гитлер, к примеру, учился у философа Фридриха Ницше, который идеализировал пропаганду войны, а Бенито Муссолини и Франсиско Франко (испанский диктатор) учились у самого фюрера (вчерашнего ефрейтора).

А сегодня что не хватает правителям, тому же Трампу, израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху и Владимиру Путину, который рассорил своей «спецоперацией» народы России и Украины?! Как говорил один из здравомыслящих людей, победителей в Третьей мировой войне не будет! Не будет потому, что не у одного или двух государств имеется атомное оружие. Их сегодня несколько. Так что погибнет все человечество, во всяком случае, большая часть живущих на нашей планете людей! Неужели этого не понимают те же «ястребы-президенты», которые толкают свои народы к кровавой бойне.

Прав был, наверное, Токаев, когда делал акцент на перестройку деятельности ООН. Ведь на сегодня эта международная организация, созданная после Второй мировой войны, теряет свою значимость. Штаб-квартира этой организации находится в Нью- Йорке, в городе страны бывшей антигитлеровской коалиции. А сегодня?! Мне, как простому гражданину своей страны, хотелось бы, чтобы ее центр находился в одной из европейских стран, откуда пошли мировые войны, или в странах Азии и Африки, где расположены государства, прошедшие колониальную эпоху. Мне кажется, это было бы справедливо!

И сейчас я хочу вернуться к истории государства рабочих и крестьян, созданного великим человеком и партией большевиков, его имя известно всей планете! И это государство своими декретами о Мире и Земле протянуло руку дружбы всем странам тогдашнего капиталистического мира. Те страны, которые стоят сегодня на «страже мира», хотели загнать СССР в трущобы, затеяли иностранную интервенцию и гражданскую войну. Это были Англия, Япония и США, мы помним из всемирной истории. И сегодня не народы хотят войн, ее хотят развязать правители, стоящие во главе некоторых государств. Народы всегда хотят мира, дружбы между собой.

Мы также знаем, что СССР в свое время называли Планетой ста языков, а мой Казахстан в этом плане шел в первых рядах. Поэтому, наверное, уехавшие в свое время представители немецкой национальности тоскуют по Казахстану, шлют нам свои благодарности, поют казахские песни на видеороликах (об одном из этих фактов я написал в районной газете «Әулиекөл»).

Мне, как историку, известно, что национальный вопрос - самый тонкий, в решении которого глава государства должен принимать самое мудрое решение. В этом плане истории известны целая плеяда великих государственных мужей. Некогда ярый антисоветчик Збигнев Бзежинский говорил, что национализм победит социализм и коммунизм. Его слова подтвердил бывший президент США Рональд Рейган, которого историки считают основным «героем» в распаде СССР. Сегодня маленький пожар может охватить весь мир. И этот пожар может вспыхнуть в тех же странах Ближнего Востока. Неужели этого не понимают президенты и премьер-министры? Ни американский, ни израильский, ни русские народы не хотят войны! Это аксиома. Ее начали и ведут те, кто случайно оказался у власти!

Батырхан ЕРМУХАМБЕТОВ, с. Аулиеколь