В родильном отделении Денисовский районной больницы работает человек, посвятивший всю свою жизнь благородной и ответственной профессии, - акушерка Айсулу Бахтчановна Мендыкулова. Ее трудовой стаж составляет 42 года, за эти годы она помогла появиться на свет тысячам малышей.

Особо трогателен факт, что она принимала роды у женщин, которым сама помогла родиться много лет назад, так через ее труд прошли целые поколения жителей района. Полгода назад она вышла на заслуженную пенсию, однако продолжает трудиться в родильном отделении, проявляя преданность своей профессии, высокий профессионализм и человеческое тепло.

Айсулу Бахтчановна обладает умением быстро принимать решения в самых ответственных ситуациях. В своей работе она всегда проявляет чуткость, терпение и искреннюю заботу о каждой женщине, находящейся в родильном отделении.

За годы работы она заслужила уважение и признание коллег, а также искреннюю благодарность со стороны пациенток и их семей. Многие молодые специалисты считают ее своим наставником, перенимают ее опыт, ответственность и преданность профессии.

Работа акушерки требует не только высокого профессионализма, но и большого сердца. Именно такими качествами обладает Айсулу Бахтчановна. Ее труд - это ежедневная забота о здоровье матерей и новорожденных, это вклад в будущее нашего общества.

Коллектив родильного отделения искренне гордится тем, что рядом работает такой преданный своему делу специалист.

Нурсулу КУСАИНОВА, Денисовский р-н