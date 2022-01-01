В 158-м туре сборы сложились очень неплохо

Чтобы удовлетворить три заявки, необходимо было собрать 1 972 000 тенге. Итог сбора - 1 812 171 тенге. Правда, мальчикам повезло больше.

Билеты уже заказаны



Эльдару собрали требуемую сумму / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ



5-летний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района страдает ДЦП, кроме того, у него ретинопатия недоношенных 5-й стадии.

Самыми лучшими детскими хирургами-офтальмологами СНГ были предприняты попытки спасти ему зрение, но, к сожалению, это не удалось. Сейчас ситуация такова, что речь идет о сохранении глазных яблок. Это необходимо для того, чтобы не атрофировались окружающие глаза ткани, соответственно, сохранялась нормальная форма лица и не нужно было носить протезы. Ношение глазных протезов часто сопровождается воспалениями и сильным дискомфортом даже у взрослых, представьте, что испытывает ребенок. Нельзя сбрасывать со счетов и прогресс медицины: возможно, достигнет того уровня, на котором возвращение зрения слепым станет рутинной процедурой.

Сомнений в том, следует ли везти Эльдара в Санкт-Петербург, не было. Но каждая такая поездка пробивает огромную брешь в бюджете многодетной семьи, поэтому родители мальчика периодически вынуждены обращаться за помощью в наш благотворительный проект. В этот раз на операцию средства выделил Фонд Аружан Саин, в «Нужных деньгах» собирали на дорогу и проживание. На это требовалось 700 000 тенге.

Для Эльдара поступили 184 взноса на общую сумму 708 641 тенге. Еще 10 000 тенге принес наличными читатель, пожелавший остаться неизвестным. Итого собрано 718 641 тенге.

- Всем вам огромное спасибо за поддержку, благодаря вам мы собрали нужную нам сумму, - говорит мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Не перестану благодарить наш отзывчивый народ, который нас поддерживает и понимает. Конечно, есть и комментарии, которые разрывают мою душу. Некоторые люди думают, что я собираю деньги и закрываю кредиты. Это не так, мы собираем только на дорогу и на проживание. Прошу всех, не пишите негатив таким семьям, как наша. Нам тяжело каждые три месяца платить по полтора миллиона, это нам не по карману. В Казахстане нет такого заработка, чтобы каждые три месяца летать в Санкт-Петербург. От безвыходности мы просим помощи. И так во всех семьях, где больные дети. Всех благодарю, одно хочу сказать: пусть не болеют дети, не плачут от боли, а родителям, которые проходят такие трудности, желаю сил и терпения.

Эльмира Иляхунова сообщила, что билеты уже забронированы. Эльдар отправится на операцию в срок.

Помешала корь



Алишер начнет реабилитацию в апреле / Фото из архива Жанны РАМАЗАНОВОЙ



7-летний Алишер РАМАЗАНОВ из Костаная впервые участвует в проекте «Нужные деньги». У него ДЦП, атонико-астатическая форма тяжелой степени, ЗПРР, эпилепсия. За годы борьбы с недугом Алишер достиг многого, но для того, чтобы уверенно ходить без поддержки, нужны регулярные и длительные курсы реабилитации. Родители мальчика планировали записать сына на три месяца занятий ЛФК в зале «Таймас», на оплату необходимо было собрать 600 000 тенге.

Для Алишера поступили 94 взноса на сумму 628 655. И еще 10 000 тенге - наличными от анонимного читателя. Итого - 638 655 тенге.

- Первые переводы для Алишера стали поступать 27 февраля, и в этот же день мы были госпитализированы в инфекционное отделение, - рассказывает мама мальчика Жанна РАМАЗАНОВА. - Сын заразился корью от другого ребенка. Такой поток заболевших детей, я просто поражена была. И мы в этот поток, к несчастью, попали. Алишер так тяжело переносил: температура, сильная одышка. 13 марта выписали из больницы, но, оказалось, не долечили! Опять поднялась температура, и вот с 16 числа мы снова в больнице. Теперь уж будем лежать до полного излечения, но после выписки нужно будет восстановить силы. Поэтому мы планируем начать реабилитацию в апреле, но, наверное, не с самого начала месяца. Всех, кто помог нам в сборах, хочу поблагодарить от всего сердца. Теперь есть уверенность, что Алишер пройдет 3-месячный курс занятий, только у нас немного сдвигаются сроки. Всем спасибо за поддержку!

Второй раз Алишер попал в стационар уже в менее тяжелом состоянии. Мы надеемся, что его пребывание в больничных стенах не затянется надолго и в апреле Алишер начнет занятия в зале «Таймас».

Помощь еще актуальна



Альмире пока не хватает на оплату курса / Фото из архива Акалтын МНАЙДАРОВОЙ



У 13-летней Альмиры МНАЙДАРОВОЙ из Костаная тоже ДЦП. А в довесок к этому еще и вывихи тазобедренных суставов пришлось исправлять. Разумеется, исправляется это только хирургическим путем, операции очень серьезные. А особенно мучительным для пациентов оказывается послеоперационный период. После каждой операции (у Альмиры их было 4) приходится по полгода лежать в гипсе. Требуется неимоверная стойкость и неиссякаемое терпение, но эта девочка все выдержала. До операций она довольно успешно училась ходить, но теперь все начинается снова.

Хорошие результаты дают курсы реабилитации в клинике «Канат» (Кызылорда), где девочка уже была. Применяемая там методика подходит ей как нельзя лучше. На очередной курс нужно было собрать 672 000 тенге (это на самые основные занятия, а полный курс в два раза дороже).

Для Альмиры поступили 42 взноса на общую сумму 208 375 тенге, еще 10 000 принесла наличными читательница Инна и 10 000 тот же анонимный читатель, который помог в этом туре Эльдару и Алишеру. Получилась сумма 228 375 тенге, к которой мы добавили взнос генерального спонсора ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT) - 200 000 тенге - и выручку за фирменные календари «НГ» - 26 500 тенге. Итого - 454 875, до полной суммы не хватает 217 125 тенге.

- Сколько бы ни собрали, мы все равно повезем дочку в Кызылорду, потому что там самая лучшая реабилитация, - говорит мама Альмиры Акалтын МНАЙДАРОВА. - Хоть какое-то количество занятий на тренажерах она пройдет, у нее увеличится подвижность в суставах, она будет хоть немного ближе к цели. Она так ждет эту поездку. Спасибо всем, кто проявил сочувствие, не прошел мимо. Мы верим, что наша девочка будет ходить.

Альмире не хватает чуть более 200 тысяч тенге. Для желающих помочь ей после окончания тура напоминаем реквизиты банковской карты ее мамы.

Карта «Каспи» 4400 4302 2003 1774.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-576-85-00, Акалтын М.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 159-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:

- кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст);

- на какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов);

- какая сумма требуется, чтобы решить проблему;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Внимание! К участию в проекте допускаются только жители Костанайской области.

К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.

Фонд проекта «Нужные деньги», 158-й тур