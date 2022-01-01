Сухой остаток. С 9 по 15 марта
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировала брак 31 пара. Самому молодому жениху - 22 года, невесте - 20 лет. Самому зрелому жениху - 67 лет, невесте - 65;
- зарегистрированы 8 разводов;
- зарегистрированы 48 новорожденных: 25 девочек и 23 мальчика. Имена недели: Шамиль, Руслана, Зарина, Расул, Аврора, Саима, Төренұр, Имран. Самому молодому папе - 24 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 50 лет, маме - 39;
- умер 51 человек: 21 женщина и 30 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 7 094 вызова, из них 1 292 - к детям;
- поступили 11 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 17 человек, все они были доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 586 человек.
