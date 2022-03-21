НашАфишка

Куда пойти с 19 по 25 марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

19 марта,

17.00

«Көксерек», М. Ауэзов, трагедия. Премьера

Областной казахский театр драмы
им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

26 марта,

10.00

«Аладдиннің сыйқырлы шамы», Т. Жанботаев, ертегі

27 марта,

18.30

«Біз туралы», поэтикалық кеш

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

19 марта,

18.30

«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма

21, 22 марта,

12.00

«Мы встречаем Наурыз», Е. Тикиджи-Хамбурьян, праздничное представление

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Жизнь в творчестве» - выставка, приуроченная к 85-летию художника Георгия Сокова

До конца марта

«Наурыз – символ обновления» - выставка детского творчества

20 марта, 15.00

«Когда краски звучат» - выставка работ учащихся частной художественной школы им. Л. И. Русина

 

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

 

 

 

21 марта,

19.00

Государственный академический театр танца РК. Вечер одноактных балетов «О чем молчит балет» и «Кармен-сюита. 6+

23 марта,

18.00

Концерт мужского хора «Княжичи». 6+

25 марта,

20.00

«Мюзикл-шоу». В программе звезды московских мюзиклов: Светлана Светикова, Петр Маркин, Александр Постоленко, Эд Шульженко. Первое отделение - «Нотр Дам де Пари», а второе отделение - «Ромео и Джульетта». 6+

26 марта,

19.30

«Лебединое озеро» в исполнении Московского классического балета совместно с артистами Санкт-Петербургского и Московского балетов. 7+

27 марта,

20.00

Концерт Инфинити.

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

28 марта,

19.00

«Служебный роман». Гастрольный спектакль московских артистов по мотивам легендарного фильма Эльдара Рязанова. 12+

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Семей»

Рудный, СК «Аят-Арена»

21 марта, 17.00