Сухой остаток. С 2 по 8 марта

По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 42 пары. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 18 лет. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - 55;

- зарегистрированы 18 разводов;

- зарегистрирован 51 новорожденный: 27 девочек и 24 мальчика. Имена недели: Медина, Диана, Ясмина, Эмилия, Анель, Мирослава, Марсель, Макар, Айсафи, Эмир, Эмин, Амирхан. Самому молодому папе - 21 год, маме - 17 лет. Самому зрелому папе - 43 года, маме - 42;

- умерли 62 человека: 33 женщины и 29 мужчин.