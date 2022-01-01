Такого количества взлетов и кризисов не было, наверно, ни у одного «очага культуры» Костаная



Кинотеатр «Казахстан». Костанай, 2026 г. / Фото Тимура ГАФУРОВА



Начало 1960-х годов в степном городе Кустанае отмечено усилением жилищного и культурно-бытового строительства. Строились несколько кинотеатров. Вспомним историю кинотеатра с названием «40 лет Казахстана».

Кинотеатр еще строился по соседству с Дворцом пионеров, а председатель Кустанайского горисполкома В. Великанов 17 мая 1961 года подписал решение горисполкома о присвоении широкоэкранному театру имени «40 лет Казахстана». Название приурочили к юбилею республики. С тех пор кинотеатр встретил тысячи людей и сохранял себя как культурное достояние города. Я помню, как мы студентами сбегали с лекций, чтобы посмотреть дневной сеанс «Фантомаса» в 1966 году. По выходным дням сюда приходили солдаты, семьями, а ребятня засматривалась мультиками.

Вскоре на территории города появились еще два кинотеатра: один широкоэкранный на 200 мест в п. Наримановка с наименованием «Спутник» был открыт 5 февраля 1964 года, другому - на 400 мест - отвели земельный участок в северо-восточном районе по ул. Герцена (сейчас - пр. Кобланды Батыра). Скорее всего, речь идет о кинотеатре «Арман». Мне довелось побывать в нем на очень интересной творческой встрече: в 1966 году к нам приезжал знаменитый «человек-амфибия» Владимир Коренев.

Но продолжим о кинотеатре «40 лет Казахстана».



Кинотеатр «40 лет Казахстана». Кустанай. 1985 г. / Фото облгосархива

В 1979-м, в год 100-летнего юбилея Кустаная, за кинотеатром «40 лет Казахстана» руками чудо-мастеров был развернут сказочный деревянный городок с резными башенками, избушками с оконцами и бревенчатым забором по всему периметру. Большой подарок жителям без пластика и металла! Сколько радости детям!.

Сказочный городок в Центральном сквере. Кустанай. 1982 г. (ИЛИ 1979 г.) / Фото облгосархива

В 1994 году руководитель Кустанайской области Б. Турсумбаев утвердил список памятников истории и архитектуры по городу Кустанаю, к числу которых причислен как памятник современной архитектуры кинотеатр «40 лет Казахстана» по ул. Гоголя. В том же списке значились и Дворец пионеров, и областная библиотека, и кинотеатр «Кустанай», и ЦУМ.

Однако вскоре начались недобрые приключения с кинотеатром «40 лет Казахстана». Неизвестно по чьей воле было принято решение о передаче его в ведение православной церкви в марте 1997 года. Да, народ встал на защиту. Кинотеатр находится в центре микрорайона Центральный и именно его удобное расположение позволяло ТКС (территориальный комитет самоуправления) проводить там все мероприятия.

Заместитель председателя ТКС «Центральный» Т. Малеванная направила докладную записку секретарю Кустанайского городского маслихата В. Рубинскому о кинотеатре. В ней сообщалось, что на территории микрорайона Центральный проживает 48 тыс. человек, из которых 8 087 - пенсионеров, 604 - участника Великой Отечественной войны, 4 520 - детей. Кинотеатр являлся местом проведения досуга людей всех поколений: для детей устраивали бесплатные киносеансы в дни школьных каникул, конкурсы рисунков на асфальте, выставки поделок, проводили викторины, игры; для молодежи - дискотеки; для участников войны и ветеранов труда - вечера отдыха, организуемые ТКС «Центральный». В конце докладной - обращение с просьбой «оставить кинотеатр «40 лет Казахстана» для дальнейшей его работы в деле воспитания подрастающего поколения и способствования эстетическому и нравственному развитию личности».

С аналогичной просьбой было очень много обращений жителей города. М. А. Потапова в письме акиму Кустаная В. Е. Корневу в марте 1997 года писала, что выросла в районе недалеко от кинотеатра, всегда приходила туда на различные мероприятия, которые очень нравились. У нее подросли дети, которые тоже любят посещать мероприятия, проводимые в кинотеатре, где цены позволяют детям проводить свободное время: «Поэтому просим, оставьте этот кинотеатр «40 лет Казахстана» для детей, не передавайте его православной церкви, куда мои дети навряд ли пойдут».

В январе 1999 года состоялось заседание экспертной комиссии, по заключению которой все перечисленные выше здания, кинотеатр «40 лет Казахстана» в их числе, «являясь опорными объектами центра города, не имеют и не имели ранее той историко-культурной ценности, которая позволила бы отнести их к категории памятников истории и культуры». На основании этого заключения руководство области ходатайствовало о лишении их статуса и исключении из списка памятников архитектуры, что и было сделано постановлением правительства от 8 сентября 1999 года.

Кинотеатр продолжал показ фильмов. В 2009 году, получив самый большой экран в стране, он стал именоваться «Казахстан». На открытие прибыл аким Костанайской области С. Кулагин, играл оркестр. Показали фильм «Любовь в большом городе». С 2012 года стали доступны к просмотру фильмы 3D-формата. Премьеры стартовали в один день со всеми кинотеатрами Астаны и Алма-Аты.

Ну а через два года здание уже кинотеатра «Казахстан» снова захотели снести и на его месте построить гостиницу. Вновь назрела конфликтная ситуация.

В 2015 году в прилегающем к кинотеатру сквере начали вырубать деревья, забивать металлические столбы, снова речь зашла о застройке. Кинотеатр продолжал жить по своему уставу, а тут возникла новая волна притязаний французской компании «Аккор» с возведением отеля на его месте. Но, видимо, глас народа победил.

Сегодня кинотеатр с символическим названием «Казахстан» действует и принимает зрителей: детей, студентов, взрослых. Попутно там же можно приодеться, то есть прикупить меховую шубку или поменять старую на новую. Изменился внешний облик кинотеатра: не видно ярких и красочных киноафиш, продуктовые киоски и пристегнутые навесы, словно луковая шелуха, повисли вокруг, не украшая очаг культуры. На боковой стене кинотеатра некий гражданин, видимо, сильно проникнувшийся советской идеологией, изобразил профиль вождя пролетарской революции В. И Ленина. И слова приписал: «Отчаянье свойственно тем, кто не понимает причин зла, не видит выхода, не способен бороться».