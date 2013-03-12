Куда пойти с 12 по 18 марта
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
14 марта,
12.00
«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка
14 марта,
14.00
«Алдар Көсенің хикаялары», А. Салаева, сказка
18, 19 марта,
17.00
«Көксерек», М. Ауэзов, трагедия. Премьера
Областной казахский
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
13 марта,
18.30
«Шынайы ертегі», Я. Гловацкий, драма. Премьера. 14+
14 марта,
17.00
«Шынайы ертегі», Я. Гловацкий, драма. Премьера. 14+
17 марта,
17.00
«Аладдиннің сыйқырлы шамы», Т. Жанботаев, ертегі
18, 19 марта,
10.00
«Ер Төстік», халық ертегісі (реж. Б. Шамбетов)
26 марта,
10.00
«Аладдиннің сыйқырлы шамы», Т. Жанботаев, ертегі
27 марта,
17.00
«Біз туралы», поэтикалық кеш
Областной русский
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
12, 13 марта,
18.30
«Жизнь после смерти», по пьесе Ф. Жельне, стендап-драма. Премьера 16+
14 марта,
12.00
«Мы спасаем Наурыз», Е. Тикиджи-Хамбурьян, праздничное представление. 3+
14 марта,
17.00
«Любовные страсти на троих с половиной», Е. Тикиджи-Хамбурьян, комедия
15 марта,
12.00
«Мы спасаем Наурыз», Е.Тикиджи-Хамбурьян, праздничное представление. 3+
15 марта,
17.00
«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
11 марта,
18.30
«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
В течение месяца
«Жизнь в творчестве» - выставка, приуроченная к 85-летию художника Георгия Сокова
Областная филармония
мкр-н Юбилейный, 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
13 марта,
19.00
Куандык Рахим. Концерт. 6+
16 марта,
19.00
Концерт Макпал Жунусовой. 6+
21 марта,
19.00
Государственный академический театр танца РК. Вечер одноактных балетов «О чем молчит балет» и «Кармен-сюита. 6+
23 марта,
18.00
Концерт мужского хора «Княжичи». 6+
25 марта,
20.00
«Мюзикл-шоу». В программе звезды московских мюзиклов: Светлана Светикова, Петр Маркин, Александр Постоленко, Эд Шульженко. Первое отделение - «Нотр Дам де Пари», второе - «Ромео и Джульетта». 6+
26 марта,
19.30
«Лебединое озеро» в исполнении Московского классического балета совместно с артистами Санкт-Петербургского и Московского балетов. 7+
27 марта,
20.00
Концерт «Инфинити»
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
12 марта,
19.00
Концерт виртуозного скрипача Эмира Сулеймана. В программе: мировые саундтреки, классическая музыка, международные хиты и популярные казахстанские композиции, исполняемые в сопровождении ансамбля. 5+
28 марта,
19.00
«Служебный роман». Гастрольный спектакль московских артистов по мотивам легендарного фильма Эльдара Рязанова. 12+
Спортафишка
Что
Где
Когда
Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - Жетысу»
Костанай, «Тобыл Арена»
16 марта, 17.00
