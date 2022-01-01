Из-за изменений в правилах предоставления услуг инватакси работающие инвалиды II группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата лишились возможности пользоваться этим транспортом, несмотря на необходимость ежедневно добираться до работы. Этот вопрос я поднимала на встрече акима области Кумара Аксакалова с жителями Костаная 21 ноября прошлого года. Тогда он ответил, что намерен изучить этот вопрос. Также чиновники отметили, что перечень получателей услуги может быть расширен, если позволяют возможности местного бюджета. Но до настоящего времени не решен. Почему? Будет ли акимат области вносить изменения на местном уровне и позволяет ли местный бюджет это сделать?

Наталья КОЛОСКОВА, руководитель ОО матерей детей-инвалидов «Радуга», Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает заместитель руководителя управления занятости и социальных программ Динара КАРЫМСАКОВА:

- Услуги инватакси оказываются в соответствии с Правилами перевозки лиц с инвалидностью автомобильным транспортом, утвержденными приказом Министерства транспорта РК.

В 2025 году в документ дважды вносились изменения. В июне был расширен перечень медицинских показаний для предоставления услуги, он включает десятки диагнозов. В августе были уточнены нормы, регулирующие порядок оказания услуг инватакси.

Согласно действующей редакции правил, показанием для предоставления услуги является наличие тяжелых и выраженных психических расстройств с ограничением способности к самообслуживанию и контролю поведения второй и третьей степени. Оказание услуги осуществляется на основании заключения врачебно-консультационной комиссии на период установленной инвалидности.

Также правила определяют лимит использования инватакси. Работающим людям с инвалидностью I группы и инвалидам II группы, передвигающимся на креслах-колясках, предоставляется до 25 часов поездок в месяц. Такой же объем предусмотрен для детей с инвалидностью и учащихся с инвалидностью. Для других категорий лиц с инвалидностью предусмотрено до 6 часов поездок в месяц.

При этом в правилах предусмотрена возможность расширения перечня получателей услуги или увеличения количества часов - по решению местных исполнительных органов и при наличии средств местного бюджета.

Однако сейчас действуют бюджетные ограничения. Постановлением правительства от 24 сентября 2025 года введен мораторий на выделение средств на новые инициативы в социальной сфере при планировании бюджета. Ограничение действует до 31 декабря 2028 года.

Пересмотр самих правил оказания услуг инватакси относится к компетенции Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана.