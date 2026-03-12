Прочитала в «НГ» за 19 февраля заметку «Поступил вызов. В армию». Там написано, что сейчас не обязательно извещать о чем-то призывника бумажной повесткой, достаточно SMS-сообщения, которое приравнивается к электронной повестке. У меня вопрос: а как комиссариат убедится, что его сообщение прочитано. Это ведь даже не WhatsApp, где прочитанное помечается синими «галочками». И второй вопрос: в заметке упомянуто, что за уклонение от призыва может наступить и уголовная ответственность. Можно подробнее осветить эту тему?

Ирина, пользователь сайта

Комментарий

На запрос «НГ» отвечает начальник управления по делам обороны г. Костаная Батырхан ЗИЯТОВ:

- Согласно ст. 30 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны являться по вызову местного органа военного управления в указанные дату и время (на медицинское освидетельствование или обследование, проведение изучения, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть (учреждение) для прохождения воинской службы, а также определения предназначения к воинской службе).

Вызов осуществляется путем направления повестки посредством текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи и (или) в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства» не менее чем за три календарных дня до даты явки. В случае отсутствия сведений об абонентском номере сотовой связи, в том числе зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства», повестка на бумажном носителе доставляется нарочно либо направляется по почте по адресу регистрации места жительства, месту временного проживания (пребывания) или месту работы. Повестка вручается гражданину, подлежащему призыву на воинскую службу, лично под роспись уполномоченными лицами местных органов военного управления, руководителем организации либо курьером оператора почты.

При отказе гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, принять повестку на бумажном носителе вручающее ее лицо делает соответствующую отметку на повестке, которая возвращается в местный орган военного управления. Гражданин, отказавшийся от принятия повестки, является извещенным надлежащим образом.

При необходимости повестка на бумажном носителе вручается гражданину, подлежащему призыву на воинскую службу, в местном органе военного управления, при этом дата явки должна быть установлена не позднее следующего дня.

Гражданин, подлежащий призыву на воинскую службу, является извещенным надлежащим образом в случаях получения повестки:

1) по абонентскому номеру сотовой связи, лично им предоставленному в

местный орган военного управления либо зарегистрированному за гражданином, при получении ответа, подтверждающего доставку;

2) в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства»

с отправлением короткого текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале «электронного правительства»;

3) по адресу регистрации места проживания, по месту временного проживания

(пребывания) или месту работы, а также при получении повестки в местном органе военного управления.

За уклонение от призыва предусмотрена ответственность по ст. 647 КоАП РК «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову местного органа военного управления в указанный срок без уважительной причины, либо прибытие в населенный пункт (административный район) на место временного пребывания (на срок свыше трех месяцев), а также в служебные командировки, на учебу, в отпуск или на лечение (на срок свыше трех месяцев), обязанного в течение семи рабочих дней обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» по месту прибытия с заявлением о постановке на воинский учет, влекут штраф в размере 5 месячных расчетных показателей.

Предусмотрена также ответственность по ст. 387 УК РК «Уклонение от воинской службы».

1. Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до 1 000 (одной тысячи) месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 (четырехсот часов), либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) посредством причинения себе вреда здоровью;

2) путем симуляции болезни;

3) посредством подлога документов или иного обмана наказывается штрафом в размере до 3 000 (трех тысяч) месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 (восьмисот) часов, либо ограничением свободы на срок до 3 (трех) лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Призывник освобождается от уголовной ответственности, если до передачи органом расследования дела в суд он добровольно явился на призывной пункт.