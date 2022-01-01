По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 55 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - столько же;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 67 новорожденных: 35 девочек и 32 мальчика. Имена недели: Орхан, Зия, Стефания, Заур, Асад, Агата, Альсия, Ерали, Айлин, Рамазан, Сункар, Аделия, Жасмин, Мия, Альмира, Лилия, Карим, Имран, Альтаир. Самому молодому папе - 23 года, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 41 год;

- умер 51 человек: 21 женщина и 30 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 920 вызовов, из них 1 322 - к детям;

- поступили 17 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 20 человек, 15 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 553 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 289 человек, 222 из них стали донорами. В том числе бригада на выезде совершила забор крови у 28 жителей г. Рудного и 42 жителей с. Карасу.