Каких только рекламных блоков не бывает на самих разных каналах телевидения. Если к этому добавить то, что рекламируют газеты и сами товаропроизводители, получается, что у нас все благополучно по части материального бытия. Мы так привыкли к рекламе, что порой оказываемся в сказочном мире, который окружает нас. В этом плане мы рекламируем все, чтобы удивить людей.

Еще при бывшем президенте Нурсултане Назарбаеве мы рекламировали новые предприятия, открывающиеся в нашей стране. Так, к примеру, мы узнали, что в Астане открылось новое предприятие на железнодорожном транспорте. Приехал Назарбаев, все охали и ахали: вот это предприятие! Он уехал, это предприятие приказало долго жить!

В эпоху Нового Казахстана такая реклама продолжает жить. Недавно по телевидению (местному) и в газете было показано, как открылся новый железнодорожный вокзал на станции Аманкарагай Аулиекольского района. Естественно, мы очень обрадовались, его показали в рекламном ролике сотовых телефонов, на его открытии присутствовал сам аким области Кумар Аксакалов (правда, народу было не так много, от силы - 30-40 человек). Через несколько дней я поехал провожать свою родственницу до Алматы, с радостью хотел показать новый вокзал! Но не тут-то было: двери вокзала в этот вечер были плотно закрыты, света не было!

Вот так-то бывает в Новом Казахстане, одна показуха да и только! Одного из бывших акимов нашей области народ даже прозвал «Открывашкой». Приезжал он с большим удовольствием на открытие больших и малых предприятий. Он приезжал и уезжал, вслед за ним это предприятие или временно закрывалось, или вообще не открывалось!

В целом я презираю ложь, неправду и лесть. Моими принципами были и есть: в человеке должны быть правдивость, доброта и порядочность. Вовсю трубили сегодня о Новом, Справеливом и вместе с этим о Чистом Казахстане. Эту идею родила уже токаевская эпоха! А между тем сам наш президент вышел из той же шинели, что и бывший президент Назарбаев, и все сегодня сидящие в Парламенте (во всяком случае, большая их часть) вышла тоже из назарбаевской эпохи.

Не могу умолчать и о средствах массовой информации, которые доводят до населения «объективную и правдивую информацию», а также дуют в одну дудку существующей верхушке. Если бы сейчас провели референдум местного масштаба, я бы отдал свой голос правдистам: газетам «Дат», «Новой газете-Казахстан», «Время», «Жас Алаш» и, конечно же, моей «Нашей Газете».

Под авторством Георгия Говорова вышли статьи 12 февраля 2026 года в «Нашей Газете» «Кто не делал ремонт, тот не поймет» и 19 февраля «Туалет служебный. Арест домашний». Обе статьи не только у меня, но и всего населения вызвали интерес, и, наоборот, у существующей власти огромное «возмущение».

Хочу обратиться к своим собратьям по перу из «Нашей Газеты», чтобы они чаще выезжали на места (хотя с транспортом и финансами не ахти у них). Но таким, как Георгий Говоров, такая ситуация не преграда. И тут бы уважаемый мной коллега даже в Аулиеколе увидел, что рядом с государственным флагом Республики Казахстан высится и реет флаг партии «Аманат» (а надо бы рядом с ними повесить еще флаги пяти или шести партий мажилиса и сената). Увидел бы, как закрываются селения и школы района. Остро на сегодня стоит проблема демографии, изо дня в день дорожают товары в магазинах и многое-многое другое. Я, как местный житель района, активный критик действующей власти, не всегда попадаю на очередные «курултаи» местных чинуш - не приглашают. Но если я попадаю на различные из отчеты, то вижу лишь представителей местной прессы и телевидения, но не представителей «Нашей Газеты».

Время идет, очередные политические игры с народом еще впереди! А у нас в Аулиеколе, очередная игра с народом: буквально недавно объявили, что в районном Доме культуры будут демонстрироваться документально-художественные и научно-познавательные фильмы о Казахстане. В первый день, 13 февраля, в ДК народ не собрался, естественно, фильм не был показан. Во второй раз, 20 февраля, пришли смотреть пять человек, показали фильм о страже порядка, который борется с терроризмом. А где фильмы о родном крае, о его природе, о народных героях? Естественно, на этом мероприятии не было и представителей местной власти, учителей и школьников, которые сегодня вовсю «голосуют» за наш демократический референдум. Объявляют красиво, а народ молчит, власть как-то вроде поддерживает инициативу президента Касым- Жомарта Токаева, а на деле, мягко говоря, «саботирует» его идеи!

Батырхан ЕРМУХАМБЕТОВ, с. Аулиеколь