Куда пойти с 5 по 11 марта
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
7 марта,
12.00
«Сундучок со сказками», Н. Жанбекова
7 марта,
14.00
«Ертегілер сандығы», Н. Жанбекова
Областной русский
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
6 марта,
18.30
«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
7 марта,
12.00
«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
7 марта,
17.00
«Жизнь после смерти», по пьесе Ф. Жельне, стендап-драма. Премьера 16+
11 марта,
18.30
«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма
12, 13 марта,
18.30
«Жизнь после смерти», по пьесе Ф. Жельне, стендап-драма. Премьера 16+
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
В течение месяца
«Жизнь в творчестве» - выставка, приуроченная к 85-летию художника Георгия Сокова
Областная филармония
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
8 марта,
19.00
Концерт к 8 Марта. В программе Live-Band: Ернар Амандык, Баянсулу и Кабдрахман
13 марта,
19.00
Куандык Рахим. Концерт. 6+
16 марта,
19.00
Концерт Макпал Жунусовой. 6+
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
7 марта,
19.00
«Мастер и Маргарита» спектакль с участием Ивара Калныньша
9 марта,
19.00
Заттыбек. Концерт. 5+
11 марта,
19.00
Ернар Айдар. Концерт. 6+
12 марта,
19.00
Концерт виртуозного скрипача Эмира Сулеймана. В программе: мировые саундтреки, классическая музыка, международные хиты и популярные казахстанские композиции, исполняемые в сопровождении ансамбля. 5+
Спортафишка
Что
Где
Когда
Футзал. Чемпионат Казахстана. «Аят» - «Актобе»
Рудный, СК «Аят-Арена»
10-11 марта, 18.00
