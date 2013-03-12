НашАфишка

Куда пойти с 5 по 11 марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

7 марта,

12.00

«Сундучок со сказками», Н. Жанбекова

7 марта,

14.00

«Ертегілер сандығы», Н. Жанбекова

Областной русский
драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

6 марта,

18.30

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

7 марта,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

7 марта,

17.00

«Жизнь после смерти», по пьесе Ф. Жельне, стендап-драма. Премьера 16+

11 марта,

18.30

«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма

12, 13 марта,

18.30

«Жизнь после смерти», по пьесе Ф. Жельне, стендап-драма. Премьера 16+

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Жизнь в творчестве» - выставка, приуроченная к 85-летию художника Георгия Сокова

Областная филармония
им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

8 марта,

19.00

Концерт к 8 Марта. В программе Live-Band: Ернар Амандык, Баянсулу и Кабдрахман

13 марта,

19.00

Куандык Рахим. Концерт. 6+

16 марта,

19.00

Концерт Макпал Жунусовой. 6+

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

7 марта,

19.00

«Мастер и Маргарита» спектакль с участием Ивара Калныньша

9 марта,

19.00

Заттыбек. Концерт. 5+

11 марта,

19.00

Ернар Айдар. Концерт. 6+

12 марта,

19.00

Концерт виртуозного скрипача Эмира Сулеймана. В программе: мировые саундтреки, классическая музыка, международные хиты и популярные казахстанские композиции, исполняемые в сопровождении ансамбля. 5+

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футзал. Чемпионат Казахстана. «Аят» - «Актобе»

Рудный, СК «Аят-Арена»

10-11 марта, 18.00