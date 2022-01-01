2 марта 1928 г. на заседании президиума Кустанайского горсовета принято решение о проведении конкурса на здорового ребенка. Из горбюджета отпущено 100 рублей на проведение мероприятия.

2 марта 1960 г. улица Кустаная, проходящая от Введенского тракта в сторону мясокомбината и жилых домов Перевалочной базы, получила название Урожайная.

3 марта 1906 г. начальник Кустанайского уезда М. Ким объявил благодарность жителям-казахам Мендыгаринской, Убаганской и Аракарагайской волостей, пожертвовавшим 1 910 рублей на постройку Кустанайского трехклассного училища, в котором вместе обучались дети казахов и русских.

3 марта 1971 г. Кустанайскому горздравотделу отведен земельный участок по ул. Летунова для строительства водогрязелечебницы.

5 марта 1993 г. зарегистрировано АО «Кустанайхимволокно». 15 октября 1997 года прекратило свою деятельность в связи с банкротством. Занималось выпуском продукции производственно-технического назначения, внедрением современных безотходных и экологически чистых производств.

6 марта 1957 г. в северо-восточном районе Кустаная отведен земельный участок под строительство телевизионного центра.

8 марта 1954 г. принято решение Кустанайского облисполкома об изготовлении теплой одежды для прибывающих в нашу область механизаторов и специалистов сельского хозяйства. Пошивом занимались артели «1 Мая», промкомбината и индпошива.

10 марта 1988 г. производственному лесохозяйственному объединению отведен земельный участок в Кустанае пл. 0,052 га для строительства магазина «Дары природы» по ул. Калинина (перекресток ул. Алтынсарина - Амангельды).

11 марта 1966 г. Кустанайский горисполком отвел облпотребсоюзу земельный участок по ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) под строительство административного здания со сносом жилого дома № 95 и аптеки № 97.

13 марта 1946 г. постановлением Совнаркома Каз. ССР на оказание помощи нуждающимся колхозникам Кустанайской области, пострадавшим от неурожая 1945 года, выделено 60 тонн продовольственного зерна.

14 марта 1922 г. в поселке Старожиловка Федоровского района родился Герой Советского Союза Григорий Михайлович Кравцов. В 1944 году оперуполномоченный отдела контрразведки «Смерш» 69-й действующей армии лейтенант Кравцов за отличное выполнение боевого задания и получение ценных сведений, касающихся противника, получил первую награду - орден Отечественной войны 2-й степени. Погиб в бою на территории Польши. Место захоронения неизвестно. В память о земляке с. Старожиловка в 1965 году переименовано в п. им. Кравцова, одна из улиц п. Федоровка названа его именем.

15 марта 1963 г. утвержден акт приемки здания Дворца пионеров со зрительным залом на 600 мест в Кустанае.

17 марта 1888 г. военный губернатор Тургайской области Я. Ф. Барабаш назначил на должность врача в поселение Кустанай Мухамеджана Карабаева с зачислением срока государственной службы и жалованьем.

18 марта 1959 г. Кустанайский горисполком принял решение о реконструкции существующего городского парка с размещением культурно-бытовых объектов: фонтанов, скульптур, цветников и клумб.

23 марта 1945 г. приняты меры по укреплению и расширению продовольственной базы вокруг Кустаная. С этой целью отведены в состав пригородной зоны и специализированы на производство картофеля, овощей и молочное животноводство совхозы Кустанайского района: «Красный передовик», «Самир», «5 Декабря»; Затобольского района: «Заря Востока», «15 лет Казахстана»; подхозы военторга, ОРСа связи, ОРСа кожкомбината, облпромсоюза, ОРСа завода № 507, облторга, элеватора заготзерно, пивзавода, хлебокомбината, облпотребсоюза, мельзавода, мехзавода. горпищекомбината.

25 марта 1941 г. в Кустанае, в связи с эпидемической вспышкой инфекционных заболеваний скарлатины, дизентерии, кори и дифтерии, всем лечебным учреждениям и предприятиям предписано ежедневное хлорирование воды, колодцев.

25 марта 1970 г. решением 8-й сессии 12-го созыва утвержден представленный проект герба города Кустаная.

На 30 марта 1998 г. в Костанае действовали 8 лечебно-профилактических учреждений. В результате оптимизации учреждений здравоохранения в ЛПУ сокращены 75 коек, 133 штатных должности, 1 участковая больница в п. Амангельды. Приватизированы физиополиклиника и врачебно-физкультурный диспансер. В негосударственном секторе здравоохранения открыты центр «Народная медицина», фирма «Стомед», лечебно-диагностический центр «Гиппократ».

31 марта 1949 г. в Кустанае начата инвентаризация как старых, так и новых насаждений. Контора благоустройства производила отпуск саженцев по ул. Ленина 16 (пр. Аль-Фараби). На учет брались организации, а также все жители города, имеющие фруктовые сады и ягодники.

31 марта 1995 г. постановлением главы Кустанайской областной администрации Б. Турсумбаева создан областной Фонд историко-культурного наследия при государственной инспекции по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия областного управления культуры.

В марте 1944 г. в Кустанайскую область прибыли спецпереселенцы из Северного Кавказа чеченцы и ингуши - 10 840 семей, всего - 45 275 человек. Постановлением Совнаркома для них устанавливался особый режим и ограничение в месте проживания и передвижения по области и районам, который контролировался органами НКВД.