В составе легендарного женского авиаполка воевала и девушка из Казахстана



Бюст летчицы установлен в Атырау в сквере у Центрального моста / Фото massaget.kz



В преддверии Международного женского дня мне хотелось бы рассказать о нелегкой судьбе и малоизвестных фактах военных событий летчицы-штурмовика Хиуаз ДОСПАНОВОЙ.

Праздник 9 Мая для нас, рожденных в СССР, был особым, волнительным, запоминающимся событием, потому что к нам в школу приходили бывшие фронтовики, свидетели и участники всех тягот и лишений ужасной войны. Эти встречи сильно врезались в детскую память. Сейчас в Костанайском районе уже не осталось ни одного ветерана войны. Но Казахстан остался верен сохранению памяти о самой кровопролитной войне в истории человечества. В современном Казахстане заложили очень важную традицию присвоения звания «Халык Кахарманы» героям войны, которые в свое время не получили заслуженного признания. Это очень важный шаг в деле восстановления истории справедливости и увековечивания памяти и доблести наших воинов.

Девочки на ПО-2



Хиуаз Доспанова (впереди) с боевыми подругами, станица Ассиновская. 1942 г. / Фото 360.ru



Хиуаз Доспанова воевала в составе легендарного Гвардейского женского авиационного полка, который за боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды, а за освобождение Таманского полуострова ему присвоили наименование Таманский полк. И в этом была, конечно, заслуга совсем еще молоденьких девчат, которым во время войны было всего по 20 лет. А также заслуга Героя Советского Союза Марины Расковой, которая осенью 1941 года добилась разрешения формировать женский авиаполк для участия в боевых действиях. В мае 1942 года этот полк был сформирован. В истории мировой авиации таких формирований не было. Командиром была утверждена старший лейтенант Е. Д. Берщанская. Мария Раскова должна была остаться в Саратове для подготовки новых подразделений, но первый выпуск сама проводила до фронтового аэродрома под Краснодоном.



Хиуаз Доспанова, Германия. 1945 г. / Фото inform.kz

Школа подготовки летчиков была рассчитана на 6 месяцев обучения. За это время девочки должны были превратиться в военных летчиков, а самолеты ПО-2, эти небесные тихоходы, в бомбардировочную авиацию. Далеко не все в это верили. Самолеты ПО-2 могли поражаться любым наземным оружием. А ведь враг в это время господствовал безраздельно и в воздухе. Очень многие на этих девчат смотрели с недоумением, скептически, с непониманием. Все-таки оружие - принадлежность мужчин.

Как воевали



С боевыми подругами. Слева направо. Сидят: Руфина Гашева, Наталья Меклин. Стоят: Нина Ульяненко, Хиуаз Доспанова, Екатерина Рябова, Татьяна Сумарокова. Осень 1942 г. / Фото dzen.ru



В этот полк и попала девушка из Казахстана Хиуаз Доспанова. Но путь для нее был нелегок. В предвоенные годы многие молодые люди мечтали стать летчиками. В то время гремели фамилии Чкалова, Громова. Но особенное впечатление на юную девятиклассницу Хиуаз произвел беспосадочный перелет Москва - Дальний Восток Гризодубовой, Осипенко и Расковой. Эти женщины, Герои Советского Союза, были ее кумирами.

Хиуаз тоже решила стать летчицей и записалась в аэроклуб. О своем выборе сообщила родителям, а затем директору школы. Матвей Георгиевич выразил опасение, что посещение аэроклуба может отразиться на успеваемости и на общественной работе. Тогда в 9-м классе девушка была секретарем комсомольской организации школы и старшей пионервожатой. Но она не подвела директора.



Хиуаз - студентка Московского медицинского института. 1940 г. / Фото inform.kz:

Через год Хиуаз получила аттестат о среднем образовании с отличием. А в военкомате ей вручили военный билет и поздравили со званием пилота запаса. После окончания школы выбор был однозначен: она поехала в Московскую военно-воздушную академию им. Жуковского, уже имея удостоверение пилота. Но там вежливо отказали. Отказ очень огорчил, но решимости не убавил. В мединституте, куда она поступила без особого труда, удалось проучиться всего год. Грянула война.

Волей случая узнала о том, что организуется женский авиаполк. Приемную комиссию возглавляла ее кумир Марина Раскова. Переучиваться на военного летчика пришлось в той самой академии, куда поначалу Хиуаз не приняли. Так она попала на фронт, в отряд, который воздушные асы поначалу называли «дунькин полк».

На фронте для бывших курсантов, молоденьких девчат, многое начиналось впервые. Ни один полет не повторял другой. Были схожи только тем, что каждый раз приходилось встречаться со смертью. Сержант Доспанова перед тем, как отправиться в первый боевой вылет, написала секретарю партбюро полка заявление: «Прошу принять меня в ряды коммунистической партии. Если не вернусь, то считайте меня коммунистом». Хиуаз вернулась, и спустя некоторое время ей вручили партбилет.



На фронте. Отдых между вылетами. 1942 г. / Фото inform.kz

В одном своем интервью Хиуаз рассказывала: «Нам с Катей Пискаревой дали задание разбомбить скопления противника в районе станции Майндорф. Когда уже пролетели линию фронта, нас вдруг схватили прожектора и ослепили. Зенитчики могли сбить нас, как мух».

Хиуаз дает команду «отвесное пике», что означает «врезаться в землю». Смерть моментальная.

«До земли оставались доли секунд, когда мы вырвались из лучей прожекторов. Свершилось чудо! Даю другую команду: «Катя, воздух». Разворот на 180 градусов. Только по прилете мы поняли, что с нами происходило. Смерть была близка».

Потом было множество других вылетов. Постепенно накапливался опыт, росло боевое мастерство. Во время ночных рейдов девчата научились подходить к объекту с заглушенным мотором и внезапно сбрасывать бомбы, уходили от обстрела также планированием, не давая врагу возможности по звуку мотора обнаружить самолет. Война показала, что самые беспокойные и самые страшные бомбардировщики для врага были ПО-2. Теперь немцы называли летчиц «ночными ведьмами». Эта маленькая и очень маневренная машина наносила очень большой урон в живой силе и уничтожении их техники, потому не случайно сам Гитлер обещал своим солдатам за каждый сбитый женский экипаж железный крест и кратковременный отпуск домой. Часто, гоняясь за ПО-2, вражеские истребители разбивались, натыкаясь то на дерево, то на скалу, то просто врезаясь в землю, а наша «стрекоза» уходила неповрежденной.



Боевые подруги называли ее Катюша. 1944 г. / Фото dzen.ru

За весь период военных действий штурман Хиуаз Доспанова сделала более 300 вылетов, дослужилась до звания гвардии старший лейтенант, имела множество боевых наград. Весной 1943 года получила второе ранение, очень тяжелое. В госпитале врачи, не увидев признаков жизни, положили ее в мертвецкую комнату. Но потом случайно заметили, что она не покрывается мертвенной бледностью. Врачи приняли срочные меры. Можно, сказать, она воскресла из мертвых. В госпитале пролежала почти полгода. Постоянно меняли гипс, ломали и вновь складывали кости ног, чтобы ровно срастались. Эти операции были очень мучительны. Потом встал вопрос об ампутации обеих ног, так как опасались гангрены. Но военные врачи оказались на высоте, сделали все, чтобы Хиуаз поднялась на своем ПО-2 в воздух.

И она вернулась в родной полк. Но в самолет сама уже не могла садиться, боевые подруги на руках сажали ее в кабину, на руках снимали. Так и летала. О результатах боевого вылета докладывала, сидя в кабине. Но жаловаться было нельзя - могли направить на перекомиссовку. А это значит - нет полетам.

Вскоре ее назначили начальником связи этого же полка. Уже в новой должности со своим полком, со своими боевыми подругами дошла до Берлина, где они и расписались на стенах Рейхстага.

Мирное небо Хиуаз



В 1951 г. Хиуаз была избрана депутатом Верховного Совета Каз. ССР и на первой же сессии - секретарем Президиума / Фото inform.kz



Через несколько дней после победы приехал командующий фронтом маршал Советского Союза Рокоссовский и зачитал приказ о расформировании полка.

После войны Хиуаз одно время жила в Ленинском (ныне Узункольском) районе, там родила младшего сына. Избиралась секретарем ЦК комсомола республики, депутатом Верховного Совета Каз. ССР.



С сыном Ерболатом Амировым / Фото inform.kz

Но в конце пятидесятых годов дают знать о себе последствия фронтовых ранений. Приговор врачей - инвалидность 2-й, а затем 1-й группы. Работать нельзя. О ней уже не говорят и не пишут или вспоминают очень редко.

Как следствие, нынешнее поколение ничего не знает о героической легендарной летчице.

В 1995 году, в пятидесятую годовщину Победы, СМИ приносят известие: российский президент Борис Ельцин присваивает звание Героя России оставшимся к тому времени в живых нескольким летчицам из полка Расковой. А у нас в Алматы Хиуаз Доспанова не получает даже поздравительной открытки...



Памятник Хиуаз Доспановой на площади перед аэропортом Атырау, которому присвоено ее имя / Фото newsroom.kz

На это событие остро отреагировал бывший секретарь ЦК комсомола Сламжан Кунанбаев: «Это позор - забыть такого героя». В казахстанской прессе с предложением достойно отметить заслуги славной летчицы - присвоить ей звание «Халык Кахарманы» - выступил бывший летчик Леонид Батлук. Идея нашла широкий отклик, в ее поддержку выступили Герой Советского Союза, Халык Кахарманы генерал Сагадат Нурмагамбетов, народный писатель Казахстана Азильхан Нуршаихов и другие видные деятели страны.

Справедливость восторжествовала!

В 2004 году Хиуаз Доспановой присвоили звание «Халык Кахарманы». Первая и единственная летчица из Казахстана, прошедшая через все ужасы войны в составе 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка, Хиуаз стала Народным Героем. В Уральске на площади «Батыр Кыздары» установлен памятник трем героям Великой Отечественной войны, трем легендарным землячкам Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и Хиуаз Доспановой.



Хиуаз Доспанова ушла из жизни в 2008 году в возрасте 86 лет / Фото kznews.kz

Автор - пенсионер, сын ветерана Великой Отечественной войны, живет в Тобыле