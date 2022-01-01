Как поздравляли друг друга во времена до Интернета и до смартфонов? Одним словом - душевно.

Отшумел новогодний праздник - один из самых любимых в любой стране. Сегодня поздравить близкого человека, живущего рядом или в другом городе, государстве, стремятся посредством смартфонов, в которых можно найти великое многообразие праздничных открыток. А в былые советские времена мы покупали пачками открытки в киосках, на почтамте и рассылали родным и знакомым по почте. Спрос на них был довольно большим.







Открытки 1901 года. Художница Елизавета Бем

Исследователи утверждают, что и в дореволюционной России спрос на поздравительные открытки был не меньшим. Поскольку отечественные издательства не могли удовлетворить его в полной мере, предприниматели заказывали поздравительные новогодние открытые письма в Германии и Швеции, Франции и Англии.

Предполагается, что первая русская открытка на новогоднюю тематику была создана библиотекарем Петербургской академии художеств Федором Беренштамом (1902 год). Однако рисунки под русскую народную роспись встречались на отечественных открытках и до 1902 года и выпускались десятками открытых писем.



Открытки 1901 года. Художница Елизавета Бем

Тему Нового года на открытках впервые затронул писатель и путешественник, художник и знаток русской старины Николай Каразин. Его работы датируются 1901 годом и, хотя на лицевой стороне этих открыток нет надписи «С Новым годом!», их сюжетное соответствие празднику очевидно. С оригинальными рисунками выходили новогодние открытки художников А. Панина, М. Бакунина, П. Грузинского. Они воспевали красоту русской зимы, изображая торжественность новогоднего праздника и Рождества. Применение многоцветности, золотого тиснения и бумаги высокого качества позволяло поднимать уровень открытки до миниатюрного искусства. По такому принципу трудились над выпуском открыток издательства и типографии «Рассвет» в Киеве, «Ришара» в Петербурге и И. Лапина в Париже.



Открытки 1970-1980 годов



Лучшими новогодними открытками дореволюционного времени считались открытые письма с образами детей, созданные художницей Елизаветой Бем. Выписанные с любовью и и восхищением перед чистотой и наивностью детской души, они отличались большим мастерством. «Снегурочка», «Пожелание на Новый год: «Жить в добре, ходить в серебре», «Везу счастье на Новый год! Кому мало, кому до отвала, а вам больше всех!» - художница умело использовала русские пословицы и поговорки.



Открытки 1970-1980 годов

Со временем тематика открыток менялась. Подобно большинству художников (Малевич, Чекрыгин, Лентулов) участие в патриотической риторике 1914 года принял Владимир Маяковский. Он участвовал в изготовлении открыток-лубков военно-патриотического содержания. Им выполнены открытки: «Сдал австриец русским Львов, / Где им зайцам против львов», «Подходили немцы к Висле, / Да, увидев русских, скисли».



Открытки 1970-1980 годов

В советское время открытки печатались огромными тиражами и посвящались многим праздникам: 1 Мая, День Победы, 8 Марта, советским Вооруженным силам, Октябрьской революции, ну и, конечно, дню рождения. Мы получали открытки по почте и радовались теплым и долгожданным поздравлениям родных и близких нам людей!







Открытки 1970-1980 годов