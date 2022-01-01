По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 28 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 57;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 49 новорожденных: 21 девочка и 28 мальчиков. Имена недели: Жасмин, Айгерим, Есения, Мелисса, Томирис, Ерназар, Анатолий, Ерсаин, Арслан, Карим. Самому молодому папе - 21 год, маме - столько же. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 39 ;

- умерли 57 человек: 28 женщин и 29 мужчин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 438 человек, 384 из них стали донорами. В том числе бригада на выезде совершила забор крови у 102 жителей г. Житикары и 30 жителей г. Рудного.