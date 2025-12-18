Поводом для написания этой заметки послужил Национальный курултай. прошедший в Кызылорде, и статья, написанная экс-депутатом Верховного Совета, почетным работником прокуратуры СССР, доктором юридических наук Сагындыком Журсинбаевым под названием «Если называть вещи своими именами» («Дат» № 43 от 18.12.2025 г.). Конечно, о Курултае знает большая часть моих соотечественников, а вот о статье, наверное, знают не все, а поэтому я бы посоветовал ее прочитать (особенно нынешним коллегам Журсинбаева).

Статья раскрывает многие особенности нашей жизни при бывшем президенте Н. Назарбаеве и после его ухода с этого «уважаемого поста». Не знаю кому как, но мне она пришлась по душе, невзирая на то, что господин Журсинбаев мог написать ее раньше, в то время, когда был депутатом Верховного Совета (на то, наверное, были какие-то объективные причины).

Сегодня вся страна бурлит, обсуждая итоги Курултая, и конечно, с возгласом «одобряем-с». Я тоже прочитал в прессе выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева. Безусловно, я говорил «одобряю», потому что наш президент вернул историческую значимость Курултая нашему народу!

Я доволен тем, что наша экономика в прошлом году выросла на 6,5%, что внутренний валовый продукт вырос и составил более $300 млрд (это по всем центрально-азиатским странам рекордный показатель). По вопросу о курултае и в целом о политической системе Казахстана я полностью согласен с мнением Журсинбаева, который пишет: «Казахстан тридцать пять лет назад, 25 октября 1990 года, принял Декларацию о государственном суверенитете, а о своей независимости объявил только 16 декабря 1991 года, после того как в полном одиночестве остался на «пепелище» целиком распавшегося Союза». Наша страна, как «последняя жена в гареме» надеялась, что хозяин позволит остаться с ним, пока не выдавили из рублевой зоны.

Говоря о значимости Курултая, я не могу умолчать о том, что он вряд ли резко повернет нашу жизнь в правильное русло. И вот почему: уйдет в историю Парламент с его двумя палатами, останется он без сената, но количество депутатов в самом Курултае вряд ли уменьшится (об этом говорят сами «старые» депутаты «старого Парламента»). Далее, не будет Ассамблеи народа Казахстана, но станет новый орган - Совет народа Казахстана (Халық кеңесі). Так и хочется сказать словами из басни дедушки Крылова: «А вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

Конституцию опять у нас хотят обновить (оказывается, назарбаевская Конституция приказала долго жить). К этому нам не привыкать, ведь и при Союзе были и сталинская, и брежневская конституции. Курултай прошел, началось бурное его обсуждение, а затем мы вышли на финишную прямую: вносим свои предложения по ее содержанию (делаем это в сжатое время, как когда-то принимали на всенародном референдуме предыдущую Конституцию).

Так что наш президент пытается вернуть свой народ к строительству Нового справедливого Казахстана. Время бежит, а надо делать все очень скоро и быстро.

Вот и в нашем Аулиекольском районе хотят сделать все для улучшения социально-экономического развития. Мы ведь тоже хотим жить, как по «Хабару». Как сообщает районная газета «Әулиекөл» на это самое развитие планируют внести инвестпроекты на сумму «почти четыре триллиона тенге». Вот заживем, подумал я: к нам вернется из Астаны и Костаная наша молодежь, снова население района достигнет цифры 70 тысяч (это было в 1993 году, а сейчас в пределах 32 тысяч), выйдут на историческую арену такие села, как Шобанколь, Терсек и другие. Об этих проблемах я говорил на встрече с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым. Кстати, он одобрил, а средства массовой информации (телевидение, газета «Қостанай таңы» и, конечно же, моя районка «Әулиекөл») ни-ни! Об этом я писал в «Нашей Газете».

Сегодня народ уже не будет молчать, ведь мы переходим на новую стадию своего развития. Так и хочется бросить лозунг «Вперед к Новому Казахстану!», как когда-то бросали «Вперед к победе коммунизма!».

Батырхан ЕРМУХАМБЕТОВ, с. Аулиеколь