За жилым комплексом Life Park 2 (пр. Назарбаева, 233 «Б») в Костанае на прилегающей территории размещена мусорная площадка вплотную к дому. Согласно санитарным правилам РК, контейнерные площадки для сбора бытовых отходов должны располагаться не менее чем в 25 м от жилых зданий. В нашем случае данное требование очевидно нарушено, что создает угрозу здоровью жителей. Считаем недопустимым, что в новом жилом комплексе создаются такие условия проживания.

Гульнура, пользователь сайта

Комментарий:

Ситуацию прокомментировал руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Костаная Арип МЕНДИКИНОВ:

- В соответствии с приказом министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-220/2020 контейнерные площадки относятся к подконтрольным объектам с незначительной эпидемической значимостью. При этом с 2025 года по настоящее время обращений от жителей дома по указанному адресу в управление не поступало. В связи с этим проведение проверки не представляется возможным. Внеплановая проверка проводится только при наличии обращения физических или юридических лиц с конкретными фактами нарушений и подтверждающими материалами. В частности, для регистрации и проведения проверки необходимы сведения о субъекте правонарушения (БИН обслуживающей организации), а также фото- и видеоматериалы с указанием даты и адреса.

При проектировании и строительстве санитарные разрывы между жилыми домами и контейнерными площадками устанавливаются в составе проектно-сметной документации в ходе комплексной экспертизы. Обустройство контейнерной площадки выполняет застройщик, если иное не предусмотрено проектом. В районах сложившейся застройки расстояния могут определяться комиссионно с участием местных исполнительных органов, санитарной службы и других заинтересованных лиц.

Санитарно-эпидемиологическое согласование либо заключение на размещение контейнерной площадки по данному адресу управлением не выдавалось. В случае подтверждения нарушений санитарных норм субъект, разместивший контейнерную площадку, подлежит административной ответственности.

На наш запрос также ответил руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит БЕКТАБАНОВ:

- Санитарные правила предусматривают размещение контейнерных площадок на территории населенных пунктов на расстоянии не менее 25 м от жилых и общественных зданий. Это расстояние может быть уменьшено до 9 м, если речь идет о площадках с раздельным сбором отходов. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, быть огорожены с трех сторон, а контейнеры оснащены крышками. В районах сложившейся застройки, при отсутствии возможности соблюдения санитарных разрывов, расстояния также могут устанавливаться комиссионно.

Санитарное содержание контейнерной площадки и прилегающей территории входит в обязанности ТОО «Тазалык-2012». При этом земельный участок, на котором размещена мусорная площадка по указанному адресу, не передавался в установленном порядке в ведение городских служб. Это свидетельствует о возможных нарушениях требований Земельного кодекса РК.

Размещение и обустройство вышеуказанной контейнерной площадки планируется в весенний период. В настоящее время перенос или устройство площадки невозможно из-за зимних условий и промерзания грунта.