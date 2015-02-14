НашАфишка

Куда пойти с 12 по 18 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

14 февраля,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

 

14 февраля,

14.00

«Үйшіқ», С. Маршак, сказка

 

15 февраля,

12.00

«Наша репка», Ю. Семенова, сказка

15 февраля,

17.00

«Записки сумасшедшего». Н. Гоголь, драма. Премьера. 18+

Областной казахский театр драмы
им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

13 февраля,

18.30

«Бір түп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма

15 февраля,

17.00

«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма

20 февраля,

10.00

«Алладиннің сыйқырлы шамы», Т. Жанботаев, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

12 февраля,

17.30

«Мой отец - Миржакып Дулатов!», Е. Тикиджи-Хамбурьян, документально-драматическая композиция

13 февраля,

12.30

«Мой отец - Миржакып Дулатов!», Е. Тикиджи-Хамбурьян, документально-драматическая композиция

14 февраля,

12.00

«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка

14 февраля,

17.00

«Невольница», А. Островский, комедия

 

15 февраля,

12.00

«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка

15 февраля,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

18 февраля,

18.30

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

19 февраля,

18.30

«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма

20 февраля,

18.30

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Итоговая выставка творческих работ костанайских художников «На волне вдохновения»

Костанайская областная универсальная научная библиотека
им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Графическая импровизация» - выставка памяти художника Георгия Сокова

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

18 февраля,

18.30

Концерт камерного хора «Жүрекке жеткен дауыс». Прозвучат шедевры национальной и мировой классики. В программе принимают участие солисты филармонии

 

24 февраля,

18.30

 Алуа Мусапирова, шедевры классической музыки. 6+

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Барсы Атырау»

Костанай, СРК «Костанай»

13 февраля, 19.00.

14 февраля, 17.00

Кубoк Казахстана по биатлону среди юношей и девушек (2011-2015 г. р.)

Костанай, лыжная база ДЮСШ № 3, ул. Гашека, 1 «А» /1

14-17 февраля.

Открытие 14 февраля, 15.00

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Жетысу»

Рудный, СК «Аят-Арена»

14-15 февраля, 17.00

Соревнования по лыжному туризму. Областная зимняя Гимназиада школьников, посвященная 185-летию со дня рождения Ыбырая Алтынсарина

Костанай, гостиный двор «Золотой Фазан»

18-20 февраля, 10.00