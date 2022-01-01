По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 49 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 48;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрирован 61 новорожденный: 31 девочка и 30 мальчиков. Имена недели: Жанарыс, Яромир, Арсен, Игнат, Асад, Зангар, Айбек, Дамелия, Виталина, Димаш, Таймас, Майкл, Марсель, Харун, Мария, Зарина. Самому молодому папе - 22 года, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 52 года, маме - 53;

- умерли 63 человека: 33 женщины и 30 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 266 вызовов, из них 1 235 - к детям;

- поступили 9 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 13 человек, 11 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 662 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 258 человек, 197 из них стали донорами. В том числе бригада на выезде совершила забор крови у 26 жителей г. Рудного .