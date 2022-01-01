Сухой остаток. С 26 января по 1 февраля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 49 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 48;
- зарегистрированы 5 разводов;
- зарегистрирован 61 новорожденный: 31 девочка и 30 мальчиков. Имена недели: Жанарыс, Яромир, Арсен, Игнат, Асад, Зангар, Айбек, Дамелия, Виталина, Димаш, Таймас, Майкл, Марсель, Харун, Мария, Зарина. Самому молодому папе - 22 года, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 52 года, маме - 53;
- умерли 63 человека: 33 женщины и 30 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 7 266 вызовов, из них 1 235 - к детям;
- поступили 9 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 13 человек, 11 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 662 человека.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 258 человек, 197 из них стали донорами. В том числе бригада на выезде совершила забор крови у 26 жителей г. Рудного .
