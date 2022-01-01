Куда пойти с 5 по 11 февраля
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
5-6 февраля, 18.30
«Записки сумасшедшего», драма, 18+. Премьера.
7 февраля, 12.00
«Снежная королева», Г. Х. Андерсен, сказка
7 февраля, 14.00
«Қар ханшайымы», Г. Х. Андерсен, сказка
8 февраля, 10.00
«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка
8 февраля, 11.00
«Маймақ қонжық», А. Жанбекова, сказка
8 февраля, 12.00
«Гусенок», Н. Гернет, сказка
Казахский театр драмы
ул. Тауелсиздик, 144,
тел. 54-11-51
6 февраля, 18.30
«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
11 февраля, 11.00
«Алладиннің сыйқырлы шамы», Т. Жанботаев, ертегі
13 февраля, 18.30
«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия
Русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел. 54-78-34 (касса)
5 февраля, 18.30
«Невольница», А. Островский, комедия
6 февраля, 18.30
«Кукольный дом», Г. Ибсен, драма. Премьера. 16+
7 февраля, 12.00
«Как Кощей женился», О. Бабанов, сказка
8 февраля, 12.00
«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, кукольный спектакль
8 февраля, 17.00
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
11 февраля, 18.30
«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма
Картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел. 50-20-32
В течение месяца
|
Итоговая выставка творческих работ костанайских художников «На волне вдохновения»
Библиотека
ул. Алтынсарина 111,
тел. 50-03-54
В течение месяца
|
«Графическая импровизация» - выставка памяти художника Георгия Сокова
Филармония
мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
6 февраля, 19.00
|
Концерт Эльдара Долгатова
8 февраля, 20.00
|
Концерт Алана Черкасова
18 февраля, 18.30
|
Концерт камерного хора «Жүрекке жеткен дауыс». Прозвучат шедевры национальной и мировой классики. В программе принимают участие солисты филармонии
Спортафишка
Что
Где
Когда
Городской фестиваль «Лыжня - здоровье»
Костанай, Лыжная база, ул. Гашека 1/1 А
06 февраля, 12.00.
Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Каспий»
Костанай, СРК «Костанай»
08 февраля, 17.00,
Материалы номера
