Предлагаемые оправки затронут 84% текста Конституции РК. Изменения готовят сразу для 77 статей. Если бы референдум о поправках состоялся в ближайшее время, как бы вы проголосовали? Поддержу. Поправки сделают конституцию лучше и помогут реформам в стране.

Скорее да. Но перед этим хочу понять, что конкретно предлагают изменить.

Скорее нет. Не вижу никакой разницы между старой и новой конституциями.

Не поддержу. Я не согласен голосовать за все 77 поправок одновременно.

