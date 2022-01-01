Довелось мне с подопечной бабушкой попасть в Костанайскую онкологическую больницу. Записались на 9 утра на прием. Сказали, что предварительно нужно подойти в регистратуру. Подошли. Поднимаемся в нужный кабинет, занимаем очередь согласно талончику. Хорошо, что женщина в очереди подсказала, чтобы мы взяли верхнюю одежду в раздевалке. В помещении прохладно, да и сидеть долго придется, потому что врачи придут только после обхода.

Сидим в очереди, ждем. Оказывается, врачей по нашему профилю - гинекология - всего два на область... Потом выясняется, что врач будет принимать всего один и что сейчас она на операции. Когда закончит, тогда придет. Врач пришла в 12 часов.

Больные ждут с утра, сидят по несколько часов, иногда голодные, предполагая, а вдруг придется анализы сдавать. К тому же в пристройке, которая не так давно сделана в этой больнице, очень холодно.

Вопрос к облздраву: что вы делаете, чтобы обеспечить кадрами онкологию?

Татьяна КОКШИНА, соцработник, Костанай

Комментарий

Редакция сделала запрос в областное управление здравоохранения. В первую очередь о том, связано ли такое долгое ожидание врача только с нехваткой кадров или есть пробелы в организации работы с пациентами.

На запрос ответил и. о. главного врача Костанайской городской онкологической многопрофильной больницы Нурдаулет БИСЕНГАЛИЕВ:

- В описанном случае длительное ожидание приема было связано не с отсутствием специалистов как таковых, а с особенностями организации приема в конкретный день. Следует учитывать, что врачи онкологических специальностей, в том числе онкогинекологи, совмещают консультативный прием с выполнением оперативных вмешательств, обходов и участием в консилиумах. В связи с этим возможны временные смещения графика приема, о чем пациенты дополнительно информируются. По результатам разбора указанной ситуации выявлены организационные недостатки в планировании приема, которые в настоящее время отработаны: скорректированы графики, усилен контроль за информированием пациентов, оптимизирована маршрутизация. При наличии записи пациенты не должны ожидать приема в течение длительного времени, и данная ситуация не является нормой.

В нашей медицинской организации дефицит врачебных кадров имеется, как и в целом в онкологической службе региона. При этом направлений с полным отсутствием специалистов на сегодня нет. Сейчас в больнице имеется дефицит врачей по специальности «лучевая терапия (радиационная онкология)». Общий дефицит врачебных кадров на конец 2025 года составил 3 человека (врач-эксперт, заместитель главного врача по медицинской работе, врач-радиолог). В 2025 году прибыло 7 врачей (врач-статистик, хирург, врач-эксперт, врач общей практики, врачи-резиденты: врач-онколог (химиотерапевт), врач ультразвуковой диагностики). Все вакансии по дефициту кадров размещены в официальных информационных системах. Также в феврале 2026 года будет осуществлен выезд в высшие учебные медицинские учреждения для встречи с выпускниками медицинских учреждений с предложением им работы. В 2026 году планируется закрыть вакансию врача «лучевая терапия (радиационная онкология)».

Что касается состоянии пристройки и условиях ожидания пациентов, то упомянутая в обращении пристройка-переход, соединяющая онкополиклинику со стационаром, была построена в 2016 году. На 2026 год запланировано проведение текущего ремонта с обустройством буферной зоны и системы теплового шлюза, что позволит устранить сквозняки и обеспечить комфортные условия для пациентов в холодный период. Администрацией учреждения принимаются меры для недопущения ситуаций, при которых пациентам приходится длительное время ожидать приема в верхней одежде. Благодарим за обратную связь и отмечаем, что подобные обращения позволяют своевременно выявлять проблемные вопросы и принимать по ним управленческие решения, направленные на повышение доступности и качества медицинской помощи.